Berlin

Feuer auf mehreren Baustellen in Berlin: Paar festgenommen

13.03.2021, 12:08 Uhr | dpa

Ein Paar ist in Berlin-Lichtenberg festgenommen worden, weil es mehrere Brände an Baustellen gelegt haben soll. Zunächst brannte am späten Freitagabend eine Miettoilette in der Dolziger Straße in Friedrichshain, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert, die die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen konnten. Nur rund zehn Minuten später wurde Feuer an einer weiteren Miettoilette gemeldet, diesmal auf einer Baustelle in der Eldenaer Straße.

Wenig später brannte in der Nähe ein Müllcontainer auf einer Baustelle in der Paul-Junius-Straße Straße. Kurz vor 23 Uhr nahmen die Sicherheitskräfte die mutmaßlichen Brandstifter vorläufig fest: Ein Mann und eine Frau, beide 21 Jahre alt. Alle Brände wurden gelöscht, niemand wurde verletzt. Die Gründe für die Brandstiftungen waren zunächst unklar.