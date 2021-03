Berlin

Berlins Linke: Pau Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl

13.03.2021, 12:23 Uhr | dpa

Die Berliner Linke zieht erneut mit Petra Pau als

Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf. Die 57-jährige

Bundestags-Vizepräsidentin wurde am Samstag auf einer

Vertreterversammlung in Neukölln auf Platz 1 der Landesliste

gewählt. Sie erhielt 125 Ja-Stimmen bei 10 Nein-Stimmen und

5 Enthaltungen. Das entspricht einer Zustimmungsquote von 89,3

Prozent. Pau war bereits 2017 Spitzenkanditatin ihrer Partei.

Die Linke-Politikerin ist seit 1998 Mitglied des Bundestags und seit 2006 Vizepräsidentin des Parlaments. Ihren Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf hat sie seit 2002 fünf Mal in Folge direkt gewonnen.

In Berlin sind am 26. September parallel Wahlen zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus. Die Berliner Linke will bei der Veranstaltung in Neukölln ihre Landesliste für die Bundestagswahl festlegen. Für den zweiten Listenplatz gab es mit dem früheren Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Udo Wolf, und dem Bundestagsabgeordneten Pascal Meiser zwei Kandidaten.