Berlin

Sachsen-Anhalt überschreitet Inzidenz-Wert von 100

13.03.2021, 18:38 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt nimmt das Corona-Infektionsgeschehen weiter zu. Die Zahl der innerhalb der vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt bei 103,02, wie das Sozialministerium am Samstag mitteilte. Damit wurde die 100er-Marke nach zeitweisem Rückgang im Land wieder überschritten. Am Freitag lag der Wert laut Ministerium bei 98, vor einer Woche (6. März) bei 91. Von der Sieben-Tage-Inzidenz ist abhängig, ob es zu Lockerungen oder Verschärfungen bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kommt. Das Robert Koch-Institut hatte am Samstagmorgen (3.11 Uhr) einen Wert von 96,0 für das Land genannt.

In den Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt wurden laut Ministerium 66 Patienten wegen einer Covid-19-Erkrankung intensivmedizinisch betreut, 36 von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen erhöhte sich den Angaben zufolge von Freitag auf Samstag um 411. Damit stieg die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie im Land registrierten Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus auf 65.056.

Insgesamt 2608 Patienten sind bisher in Sachsen-Anhalt im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Im Vergleich zum Freitag gab es vier Todesfälle mehr. Schätzungen zufolge gelten zwischenzeitlich 58.371 Menschen wieder als genesen. Unterdessen sollen in Sachsen-Anhalt künftig Apotheken kostenlose Schnelltests anbieten können. Dazu sei ein Rahmenvertrag mit dem Landesapothekerverband geschlossen worden, teilte das Ministerium mit.