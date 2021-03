Berlin

Bei Unfall schwer verletzte Joggerin wurde identifiziert

13.03.2021, 19:43 Uhr | dpa

Die unbekannte Joggerin, die am Freitag in Berlin-Wedding von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden war, ist identifiziert worden. Nach Angaben der Polizei vom Samstag handelt es sich um eine 27 Jahre alte Frau. Sie kam am Freitagmittag mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei hatte Angehörige und Bekannte gebeten, sich zu melden. Die Joggerin soll die Fennstraße überquert haben, als sie von einem Auto erfasst wurde, hieß es.