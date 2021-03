Berlin

923 neue Corona-Fälle in Hessen: Inzidenz weiter gestiegen

14.03.2021, 12:54 Uhr | dpa

Innerhalb eines Tages sind in Hessen 923 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, stieg weiter an - von 81,3 auf 84,0. Das geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag hervor (Stand 10.23 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich demnach um sieben auf 6035 im Bundesland. Seit Beginn der Pandemie wurden hessenweit 198 336 Corona-Infektionen gezählt.

In den Regionen wies die Stadt Offenbach mit 178,8 die höchste Inzidenz auf. Über dem Wert von 100 lagen auch der Lahn-Dill-Kreis mit 137, der Landkreis Offenbach (123,1), der Landkreis Fulda (107,6) und der Main-Kinzig-Kreis (107,5). Am niedrigsten war die Inzidenz im Schwalm-Eder-Kreis mit 23,4.

Auf den Intensivstationen in Hessen wurden nach Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 269 Covid-19-Patienten behandelt, 144 davon wurden beatmet (Stand 12.19 Uhr). Insgesamt 1662 von 1955 verfügbaren Intensivbetten waren belegt.

Bis einschließlich Freitag wurden in Hessen nach Angaben des RKI bis 467 388 erste Impfungen gegen das Corona-Virus verabreicht (Quote 7,4). Auch die zweite Dosis erhielten bis Freitag 200 909 Menschen (Quote 3,2).