Berlin

Verdacht der Terror-Finanzierung durch Corona-Hilfen

15.03.2021, 14:59 Uhr | dpa

Islamistische Extremisten haben womöglich in zahlreichen Fällen in Berlin Corona-Soforthilfen erhalten. Etwa 60 entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Betrugs würden derzeit bei der Generalstaatsanwaltschaft geführt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Ermittelt werde zum Teil auch wegen des Verdachts der Terrorismus-Finanzierung. Bisher gebe es aber keinen Nachweis, dass Corona-Soforthilfen an die Terrormiliz IS weitergeflossen seien. Es könne um eine Schadenssumme von einer Million Euro sowie sichergestellte Beträge von 250 000 Euro gehen.

Die "Welt am Sonntag" hatte von mehr als 100 Ermittlungsverfahren gegen 60 Islamisten und Moscheevereine durch Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei berichtet. In drei Fällen gebe es Hinweise, dass Corona-Hilfen zur Terrorismus-Finanzierung im Nahen Osten genutzt worden seien. Mehrmals hatte es im vergangenen Jahr in Berlin große Razzien gegen die islamistische Szene gegeben, bei denen auch Betrug mit Corona-Soforthilfen eine Rolle spielte.