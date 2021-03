Berlin

Sieben-Tage-Wert der Corona-Infektionen verharrt über 100

16.03.2021, 09:04 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt verharrt die Zahl der erfassten Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen laut Robert Koch-Institut (RKI) weiter über der 100er-Marke. Der Wert lag am Dienstagmorgen bei 106,9 und damit geringfügig unter dem des Vortages von 107,8. Damit wurde für das Land den dritten Tag in Folge eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 ermittelt. Höhere Werte wies das RKI-Dashboard am Dienstagmorgen nur für die Nachbarländer Thüringen (166,6) und Sachsen (110,0) aus.

Binnen eines Tages haben die Gesundheitsämter in Sachsen-Anhalt dem RKI 145 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Bundesweit waren es binnen eines Tages 5480 Corona-Neuinfektionen und damit 1228 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bundesweit bei 83,7 nach 82,9 am Montag.