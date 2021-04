Corona-Blog

Inzidenzwert steigt wieder an – 16 neue Todesfälle

02.04.2021, 07:57 Uhr | t-online

Illustration des Coronavirus (Symbolbild): Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Berlin steigt wieder an. (Quelle: Science Photo Library/imago images)

Die Berliner Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut im Vergleich zum Vortag gestiegen. Die Zahl der Todesfälle am gestrigen Tag liegt bei 16.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hauptstadt.

Am Morgen des Karfreitag meldet das RKI eine gestiegene Inzidenz von 130,8. Darauf kommen 1.206 Neuinfektionen und 16 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin ist laut RKI am Donnerstagmorgen unverändert bei 124,4. Insgesamt wurden für den Mittwoch 1.012 Neuinfektionen und acht weitere Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind in Berlin nun 146.257 Infektionen und 3.054 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Trotz 663 gemeldeter Neuinfektionen ist der Inzidenzwert in Berlin laut Robert-Koch-Institut am zweiten Tag in Folge auf 124,4 gesunken. Es wurden indes vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Seit Pandemiebeginn haben sich somit 145.245 Menschen in der Hauptstadt mit Covid-19 infiziert. 3.046 von ihnen sind verstorben.

Erstmals seit einer Woche ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt gesunken. Sie liegt am Dienstagmorgen laut RKI bei 136,6. Es wurden zudem 576 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle gemeldet.

Montag, 29. März: Inzidenzwert weiter gestiegen



Auch am Montagmorgen meldet das RKI eine Steigerung des Inzidenzwertes für Berlin. Der Sieben-Tage-Wert liegt jetzt bei 146,1 und damit beinahe 50 Zähler höher als noch vor einer Woche. Es gibt zudem 296 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.



Sonntag, 28. März: Sieben-Tage-Inzidenz erneut gestiegen

Auch am Sonntag wurde eine steigende Inzidenz gemeldet. Laut RKI liegt der Wert bei 140,2. Mehr als 40 Zähler höher als zu Beginn der Woche. Zudem wurden 735 Neuinfektionen und sechs weitere Todesfälle gemeldet.

Samstag, 27. März: Fast 1.000 Neuinfektionen gemeldet

Der Inzidenzwert für Berlin liegt am Samstagmorgen laut Robert-Koch-Institut bei 127,5. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 973. Es gab zudem vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Freitag, 26. März: Inzidenzwert steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt liegt am Freitag bei 117,8. Die Gesundheitsämter meldeten 1.007 Neuinfektionen sowie drei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Insgesamt sind in Berlin damit 142.003 Menschen positiv auf das Virus getestet worden, 3.025 von ihnen sind verstorben.

Appell von Berlins Regierendem Bürgermeister

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller appelliert kurz vor dem Osterfest an die Bürgerinnen und Bürger seiner Stadt. Seine Botschaft: Corona-Tests vor der Osterbesuch.

Donnerstag, 25. März: Mehr als 1.000 Neuinfektionen

Die 7-Tage-Inzidenz des Landes Berlin liegt am Donnerstag wieder über der 100er-Marke. Die Gesundheitsämter melden einen Wert von 111,3. Zudem wurden 1.275 neue Covid-19-Fälle und zwölf Tote im Zusammenhang mit Corona gemeldet.

Mittwoch, 24. März: 7-Tage-Inzidenz gestiegen – über 3.000 Tote

Der Inzidenzwert für das Land Berlin beträgt laut RKI am Mittwoch 97,2 (Vortag 94,4). Die gemeldete Zahl der Neuinfektionen beträgt 751. Die 13 neuen Todesfälle bedeuten, dass seit Pandemiebeginn über 3.000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind.

Dienstag, 23. März: Inzidenz geht leicht zurück

Der am Dienstagmorgen laut RKI geltende Inzidenzwert liegt bei 94,4. Damit ist er im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Auf 545 neu gemeldete Infektionen (Gesamt 138.970) kommen sechs neue Todesfälle (Gesamt 2.997).

Montag, 22. März: Inzidenzwert nähert sich der 100

Der Inzidenzwert des Landes Berlin liegt zu Beginn der Woche bei 98,3. Die Gesundheitsämter meldeten 220 neue Covid-19-Fälle und einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Corona.

Freitag, 19. März: Inzidenzwert geht zurück

Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitagmorgen einen Inzidenzwert von 87,4. Im Vergleich zum Vortag geht der Wert also zurück.

Nach der Wiederzulassung von Astrazeneca plant der Berliner Senat im Laufe des Tages eine Strategie zur flächendeckenden Impfung zu veröffentlichen.

Sana-Klinikum kämpft erfolgreich gegen Fake News

Das Sana-Klinikum in Berlin-Lichtenberg hat vor Gericht erfolgreich gegen eine Fake News Kampagne in den sozialen Netzwerken gekämpft. Anfang Februar hatte eine Frau verbreitet, dass 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums nach einer Corona-Impfung verstorben waren.

Donnerstag, 18. März: Inzidenzwert steigt erheblich an

Am Donnerstagmorgen liegt die 7-Tage-Inzidenz für Berlin bei 97,6. Den Gesundheitsämtern wurden zudem 629 Neuinfektionen, sowie elf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Erzieher und Lehrer können mit anderen Impfstoffen geimpft werden

Damit bereits vereinbarte Astrazeneca-Impftermine von Lehrern und Erziehern in Berlin nicht verfallen, können diese Gruppen nun entsprechend andere Impfstoffe erhalten. Dies geht aus einem Schreiben der Berliner Bildungssenatorin hervor.

Mittwoch, 17. März: Inzidenzwert bei 94,8

Der Inzidenzwert für die Stadt Berlin liegt am Mittwoch bei 94,8. Damit ist er im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen.

Berliner Clubs starten Pilotprojekt

Die Corona-Krise setzt der Berliner Clubszene seit einem Jahr zu. Einige Veranstaltungsorte starten jetzt mit Pilotveranstaltungen, um eine Perspektive für einen Kultursommer mit Corona zu schaffen.

Dienstag, 16. März: Inzidenz steigt weiter

Am Dienstagmorgen meldete das RKI einen neuen Inzidenzwert von nun 91,3 für Berlin. Es wurden 662 neue Covid-19-Fälle registriert. Zudem wurden fünf weitere Todesfälle gemeldet.

Berliner Senat verschiebt geplante Lockerungen

Im Laufe des Tages gab der Berliner Senat bekannt, dass es vorerst keine neuen Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen geben wird. Die Politik reagiert damit auf die steigenden Inzidenzwerte in der Hauptstadt. Eigentlich waren die nächsten Lockerungsschritte für den 22. März angekündigt.