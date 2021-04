Corona-Blog

Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut – über 600 Neuinfektionen

18.04.2021, 18:04 Uhr | t-online

Das Covid-19-Dashboard vom Robert-Koch-Institut (Symbolbild): Die 7-Tage-Inzidenz in Berlin steigt weiter an. (Quelle: Rüdiger Wölk/imago images)

Die Berliner Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter. Die Gesundheitsämter meldeten über 600 Neuinfektionen.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hauptstadt.

Auch für den Sonntag meldet das RKI in Berlin eine höhere Inzidenz als am Vortag. Sie liegt bei 147,4. Neben den 617 Neuinfektionen meldeten die Berliner Gesundheitsämter zudem vier weitere Todesfälle.



Am sechsten Tag in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin gestiegen. Sie liegt laut RKI bei 144,2. Es wurden zudem 1.290 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle gemeldet.



Der Berliner Inzidenzwert liegt bei 138,3 und damit leicht höher als am Tag zuvor. Das Robert Koch-Institut meldet zudem 1.022 Neuinfektionen und neun Todesfälle.



Seit Beginn der Pandemie gab es in Berlin 157.017 positiv auf das Virus Getestete. 3.142 von ihnen sind verstorben.

Der Trend hält an. Am Donnerstag meldet das RKI mit 137,3 einen gestiegenen Inzidenzwert. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Wert um beinahe 50 Zähler angewachsen. Neben 1.327 Neuinfektionen melden die Gesundheitsämter sechs neue Todesfälle.



Auch am Mittwoch meldet das Robert Koch-Institut für Berlin mit 121,3 eine höhere Sieben-Tage-Inzidenz als am Vortag. Es wurden 677 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall gemeldet.



Seit Beginn der Pandemie gab es somit 154.668 gemeldete positive Corona-Fälle und 3.127 Tote im Zusammenhang mit Covid-19.

Senat äußert sich zu Lockdown und Geimpften

Der Berliner Senat hat einen neuen Lockdown beschlossen. Zudem gibt es Änderungen im Umgang mit Berlinerinnen und Berlinern, die bereits ihre Zweitimpfung gegen Covid-19 erhalten haben.

Die neuen Schutzmaßnahmen sollen um drei Wochen verlängert werden, während Impflinge erste Freiheiten bekommen sollen.

Dienstag, 13. April: Sieben-Tage-Wert steigt weiter an



Die Corona-Inzidenz in Berlin ist erneut angestiegen. Am Dienstagmorgen meldet das Robert Koch-Institut einen Wert von 119,9. Es wurden zudem 539 Neuinfektionen und vier Todesfälle registriert.



Montag, 12. April: Inzidenz bei über 100

Die Berliner Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut am Montagmorgen bei 114,3. Die Behörden registrierten zudem 493 neue Covid-19-Fälle. Todesfälle wurden keine gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie sind somit 153.452 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. 3.122 von ihnen sind verstorben.

Freitag, 9. April: Inzidenzwert beinahe unverändert



Am Freitagmorgen meldet das Robert Koch-Institut für Berlin eine Sieben-Tage-Inzidenz von 89,2. Damit ist der Wert um 0,3 Zähler gefallen. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 923. Zudem wurden zwölf neue Todesfälle gemeldet.

Donnerstag, 8. April: Inzidenz fällt auf unter 100

Laut Robert Koch-Institut liegt die Berliner Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 89,5. Das ist der geringste Wert seit knapp zwei Wochen. Es wurden zudem 545 Neuinfektionen und acht weitere Todesfälle gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie wurden entsprechend 150.374 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 3.097 von ihnen sind verstorben.

Wirtschaftssenatorin Pop mit neuem Vorschlag

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat die Idee von Bundesgesundheitsminister Spahn zu Lockerungen für Zweitgeimpfte thematisiert. Sie würde sogar noch einen Schritt weiter gehen.

Mittwoch, 7. April: Sieben-Tage-Wert gesunken



Auch am Mittwochmorgen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 105,2 unter dem Wert des Vortages (- 9,4). Die Gesundheitsämter melden zudem 601 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Dienstag, 6. April: Berliner Inzidenzwert sinkt



Die Sieben-Tage-Inzidenz für Berlin liegt laut Robert Koch-Institut am Dienstag bei 114,6. Damit ist sie geringer als am Tag zuvor. Es wurden zudem 194 Neuinfektionen und keine weiteren Todesfälle gemeldet.

Insgesamt sind in Berlin seit Pandemiebeginn 149.228 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. 3.085 von ihnen sind verstorben.

Montag, 5. April: Sieben-Tage-Wert steigt an

Am Ostermontag meldet das Robert Koch-Institut eine gestiegene Corona-Inzidenz. Sie beträgt 130,7. Die Gesundheitsämter meldeten 309 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle.