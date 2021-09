Corona-Lage in Berlin

Inzidenz steigt stark an – über 650 Neuinfektionen

29.09.2021, 08:44 Uhr | t-online

Das Brandenburger Tor in Berlin (Archivbild): Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt ist im Vergleich zum Vortag stark angestiegen. (Quelle: photothek/imago images)

In Berlin steigt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder an. Die Zahl der Neuinfektionen liegt auf einem 14-Tage-Höchstwert.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hauptstadt.

Nachdem der Sieben-Tage-Wert gestern stark gefallen war, geht es heute wieder in die Gegenrichtung. Gleich um vier Punkte steigt die Inzidenz in Berlin an und liegt aktuell bei 66,0. Es wurden zwar keine Todesfälle gemeldet, die Zahl der Neuinfektionen liegt allerdings bei 656, dem höchsten Tageswert seit zwei Wochen.



Samstag, 25. September: Inzidenz leicht gesunken

Das Robert Koch-Institut hat am Samstagmorgen für Berlin eine Sieben-Tage-Inzidenz von 68,8 gemeldet. 421 Personen haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Zwei Personen sind mit oder an dem Virus gestorben.

Freitag, 24. September: Inzidenz bleibt stabil – ein neuer Todesfall

In Berlin ist die Inzidenz am Freitag mit einem Wert von 69,1 im Vergleich zum Vortag gleich geblieben. Es gab 451 Neuinfektionen in der Hauptstadt. Eine Person ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.



Donnerstag: 23. September: Inzidenz weiter leicht auf Abwärtstrend

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin ist auf 69,1 gesunken, wie das Robert Koch-Institut erfasst. Es sind 607 neue Fälle verzeichnet worden. Demnach ist eine weitere Person an oder mit dem Coronavirus verstorben. Damit gab es in Berlin insgesamt 3.621 Todesfälle in Verbindung mit Corona.

Mittwoch, 22. September: Inzidenz nur noch knapp über 70er-Marke

Das Robert Koch-Institut hat für die Hauptstadt am Mittwochmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 70,1 gemeldet. Im Gegensatz zum Vortag ist der Wert somit um 5,6 gesunken. 429 Menschen haben sich laut RKI neu mit dem Coronavirus infiziert. Außerdem wurde ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Dienstag, 21. September: Inzidenz sinkt weiter – fast 650 Neuinfektionen

In Berlin ist die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Dienstag weiter gesunken. Der Wert liegt laut Angaben des Robert Koch-Instituts nun bei 75,7. Die Behörde meldete jedoch 647 neue Corona-Infektionen in der Hauptstadt. Zudem wurden drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.



Seit Pandemie-Ausbruch sind in Berlin 3.619 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Montag, 20. September: Inzidenz sinkt leicht ab – sechs Neuinfektionen

In Berlin ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht zurückgegangen. Am Montagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) für die Hauptstadt einen Wert von 78,0. Am Sonntag hatte er noch bei 78,3 gelegen. Das RKI registrierte sechs neue Corona-Infektionen. Damit haben sich in Berlin seit Pandemiebeginn 201.569 Menschen mit dem Virus infiziert. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet.