Corona-Lage in Berlin

Inzidenzwert bleibt konstant – 95 Neuinfektionen

22.08.2021, 08:38 Uhr | t-online

Illustration des Coronavirus (Symbolbild): In Berlin bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz konstant. (Quelle: Science Photo Library/imago images)

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt bleibt weiterhin unter 70. Weniger als 100 Menschen haben sich laut dem Robert Koch-Institut neu mit dem Coronavirus infiziert.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hauptstadt.

Am Sonntag bleibt die Corona-Inzidenz in Berlin auf dem selben Niveau wie am Vortag. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts wurden 95 neue Corona-Fälle registriert. Der Sieben-Tage-Wert liegt bei 67,3. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet.

Das Robert Koch-Institut meldet am Samstag für die Hauptstadt einen Sieben-Tage-Wert von 67. Damit ist die Inzidenz leicht gesunken. Es wurden 334 neue Corona-Fälle erfasst. Insgesamt steigt die Zahl der Infizierten in Berlin seit Ausbruch der Pandemie auf 189.000.

Die Inzidenz in Berlin bleibt weiter knapp unter der 70er-Marke. Laut RKI stieg sie seit gestern leicht an und beträgt nun 69,7. 473 neue Corona-Fälle wurden erfasst, es wurde kein weiterer Todesfall gemeldet.



In den vergangenen 24 Stunden wurden dem Corona-Lagebericht des Landes Berlin zufolge 510 Neuansteckungen gemeldet sowie ein weiterer Todesfall. Die Inzidenz bleibt bei 69,2.



Am Mittwoch meldet das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 69,2 für Berlin. Damit ist der Wert in einem Tag um drei Zähler angestiegen. 553 Menschen haben sich neu mit dem Virus infiziert. Es gab keine Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19.

Dienstag, 17. August: Inzidenz steigt auf 66,2 – 595 Neuinfektionen

Am Dienstag hat das RKI 595 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Hauptstadt gemeldet. Die Inzidenz liegt derweil bei 66,2. Das ist ein starker Anstieg im Vergleich zur vergangenen Woche. Todesfälle mit oder durch das Virus wurden allerdings nicht gemeldet.

Montag 16. August: Inzidenz sinkt leicht auf 61,3

Am Montagmorgen meldet das Robert Koch-Institut 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt haben sich nun 186.533 Menschen in Berlin infiziert. Es gab keine weiteren Todesfälle mit oder durch das Virus.

Sonntag, 15. August: Inzidenz bei 62,2

111 Neuinfektionen hat das RKI für heute gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg erneut: Sie liegt nun bei 62,2. Todesfälle gab es keine. Inzwischen sind 55,6 Prozent der Berliner vollständig geimpft.

Samstag, 14. August: Inzidenz springt auf über 60

Das Robert-Koch Institut hat für Berlin 615 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 60,7 und damit deutlich über dem Vortag. Es gab einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus.