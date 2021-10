Corona-Lage in Berlin

Kaum Veränderung bei Inzidenz in Berlin

03.10.2021, 11:54 Uhr | t-online

In Berlin stagniert die Sieben-Tage-Inzidenz, nachdem sie zuvor angestiegen war. Die Lage in der Hauptstadt im Überblick.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hauptstadt.

Sonntag, 3. Oktober 2021: Inzidenzwert bleibt nahezu unverändert



Am Sonntag gab die Stadt Berlin den Inzidenzwert mit 75,3 an. Die Zahl der Gesamtinfizierten steig auf InnerhalbTages

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin liegt am Samstag bei 75,8. Das hat das Robert Koch-Institut am Morgen gemeldet. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vortag. 521 Personen haben sich demnach neu mit dem Coronavirus infiziert.

Im Zusammenhang mit dem Virus gab es in der Hauptstadt bisher 3.628 Tote, in den vergangenen 24 Stunden wurde ein weiterer Fall gemeldet.

Zum Freitag ist die Corona-Inzidenz in Berlin um satte sieben Punkte auf 74,4 gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 664 und damit am dritten Tag hintereinander deutlich über 600. Zudem sind zwei Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Im Vergleich zum Vortag ist die Sieben-Tage-Inzidenz um 1,7 Zähler auf 67,7 gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 634. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Mittwoch, 29. September: Inzidenzwert steigt deutlich an

Nachdem der Sieben-Tage-Wert gestern stark gefallen war, geht es heute wieder in die Gegenrichtung. Gleich um vier Punkte steigt die Inzidenz in Berlin an und liegt aktuell bei 66,0. Es wurden zwar keine Todesfälle gemeldet, die Zahl der Neuinfektionen liegt allerdings bei 656, dem höchsten Tageswert seit zwei Wochen.

Dienstag, 28. September: Abwärtstrend bei Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Berlin schlagartig gefallen: Das RKI meldet einen Wert von 62,0. Demnach haben sich seit Montag 332 Menschen neu infiziert. Eine Person ist an oder mit dem Coronavirus verstorben. Die Gesamtzahl der Verstorbenen in der Hauptstadt liegt somit bei 3.625.

Montag, 27. September: Inzidenz minimal angestiegen

In Berlin ist die Sieben-Tage-Inzidenz minimal angestiegen. Am Montagmorgen hat das Robert Koch-Institut (RKI) für die Hauptstadt einen Wert von 69,2 gemeldet. Am Sonntag hatte der Wert noch bei 69,1 gelegen. Das RKI registrierte demnach 18 neue Corona-Infektionen. Damit haben sich in Berlin seit Pandemiebeginn 204.256 Menschen mit dem Virus infiziert. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Sonntag, 26. September: Inzidenz steigt leicht – keine Todesfälle

In Berlin wurden mit 112 Fällen am Sonntag vergleichsweise wenige Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz stieg dennoch wieder leicht auf 69,1 an, was dem Wert von Freitag entspricht. Das RKI meldete keinen neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Samstag, 25. September: Inzidenz leicht gesunken

Das Robert Koch-Institut hat am Samstagmorgen für Berlin eine Sieben-Tage-Inzidenz von 68,8 gemeldet. 421 Personen haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Zwei Personen sind mit oder an dem Virus gestorben.