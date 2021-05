Corona in Berlin

Inzidenz fällt weiter – 14 Todesfälle an einem Tag

26.05.2021, 08:27 Uhr | t-online

Das Covid-19-Dashboard vom Robert-Koch-Institut (Symbolbild): Laut RKI ist der Inzidenzwert in Berlin inzwischen unter 40 gefallen. (Quelle: Rüdiger Wölk/imago images)

In Berlin ist der Inzidenzwert unter 40 gefallen. Das RKI warnt jedoch weiterhin vor möglicherweise verfälschten Zahlen wegen des Pfingstwochenendes.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hauptstadt.

Auch am Mittwoch geht die Inzidenz weiter nach unten. Sie liegt laut RKI bei 39,3. Es wurden 230 Neuinfektionen und 14 Todesfälle registriert.



Das RKI merkt weiterhin an, dass es aufgrund des Pfingstwochenendes zu Unregelmäßigkeiten in den Corona-Daten kommen kann.

Am Dienstag meldet das RKI für Berlin eine Sieben-Tage-Inzidenz von 46,5. Damit liegt die Inzidenz erstmals seit Oktober 2020 unter der 50er-Marke. Zudem wurden 76 Neuinfektionen und ein Todesfall registriert.



Seit Pandemiebeginn wurden in Berlin somit 177.305 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 3.440 von ihnen sind verstorben.



Am Pfingstmontag meldet das RKI für Berlin eine Inzidenz von 55,9. Der Wert ist entsprechend um 0,4 gestiegen. Es wurden 50 Neuinfektionen und ein Todesfall registriert.



Das Robert Koch-Institut weist allerdings darauf hin, dass es wegen des verlängerten Wochenendes mit Pfingstfeiertagen zu Unregelmäßigkeiten aufgrund geringerer Meldezahlen kommen kann.

Das Robert Koch-Institut meldet für das Land Berlin am Sonntag eine Inzidenz von 55,5. Damit liegt der Wert leicht unter dem des Vortages. Zudem wurde 146 Neuinfektionen und neun Todesfälle registriert.

Samstag, 22. Mai: Inzidenzwert sinkt zum Wochenende



Am Samstag meldet das RKI für Berlin einen Inzidenzwert von 56,1. Der Wert liegt somit niedriger als am Tag zuvor. Zudem wurden 280 Neuinfektionen und 7 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

33 Fälle der indischen Mutante in Berlin

Am Freitag gab ein Sprecher der Berliner Gesundheitsverwaltung Auskunft über die Ausbreitung der indischen Mutanten. So wurde die als B.1.617 bezeichnete Mutante in Berlin inzwischen 33 Mal nachgewiesen.

Die Behörden rechnen mit steigenden Fallzahlen, da es sich dabei um eine Virusvariante mit "hohem Ausbreitungspotenzial" handele. In Großbritannien sind bereits 3.000 Fälle der indischen Mutante gemeldet worden.

Freitag, 21. Mai: Inzidenzwert steigt wieder an

Für Freitagmorgen meldet das Robert Koch-Institut in Berlin eine gestiegene Inzidenz von 60,4. Es wurden außerdem 256 Neuinfektionen und sechs Todesfälle gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie gab es in Berlin somit 176.753 positive Covid-19-Fälle. 3.422 von ihnen sind verstorben.

Donnerstag, 20. Mai: Inzidenzwert niedriger als am Vortag

Die Inzidenzlage in Berlin entspannt sich weiter. Am dritten Tag in Folge ist der Inzidenzwert nun gefallen und liegt bei 56,3. Es wurden 462 Neuinfektionen und vier Todesfälle registriert.

Mittwoch, 19. Mai: Inzidenz sinkt erneut

Auch am Mittwochmorgen liegt die Berliner Sieben-Tage-Inzidenz mit 61,5 niedriger als am Vortag. Das RKI meldet zudem 381 Neuinfektionen und neun neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Dienstag, 18. Mai: Inzidenzzahl geht zurück

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin ist wieder zurückgegangen. Das RKI meldet am Dienstag einen Wert von 63,0. Zudem wurden 371 Neuinfektionen registriert und es gab vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Montag, 17. Mai: Inzidenzwert steigt wieder an

Zu Wochenbeginn meldet das RKI für Berlin eine gestiegene Inzidenz von 68,6. Zudem registrierten die Gesundheitsämter der Stadt 91 Neuinfektionen. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es nicht.

Dank des fünften Werktages in Folge mit einer Inzidenz unter 100, wird es diese Woche in Berlin erste Corona-Lockerungen geben.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Berlin somit 175.283 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. 3.399 von ihnen sind verstorben.