Corona in Berlin

Inzidenz sinkt erneut – zwei neue Tote

30.06.2021, 08:56 Uhr | t-online

Das Brandenburger Tor in Berlin (Archivbild): Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt liegt am Mittwoch bei 5,7. (Quelle: photothek/imago images)