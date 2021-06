Corona in Berlin

Inzidenzwert sinkt weiter – nur 17 Neuinfektionen

13.06.2021, 11:27 Uhr | t-online

Das Brandenburger Tor in Berlin (Archivbild): Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt liegt am Freitag bei 15,4. (Quelle: photothek/imago images)

Am Sonntag liegt der Inzidenzwert in Berlin bei 15,4. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 17.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hauptstadt.

Am Sonntag liegt der Inzidenzwert für Berlin bei 15,4 und somit 0,2 Zähler unter dem Wert des Vortages. Die Gesundheitsämter der Stadt registrierten 17 Neuinfektionen. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es erfreulicherweise nicht.



Auch am Samstag meldet das RKI für die Stadt Berlin eine geringere Inzidenz als am Tag zuvor. Der Wert liegt bei 15,6. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 100 und es gab einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.



Erstmals seit September: Alle Corona-Ampeln auf grün



Dank sinkender Inzidenzen und einer allgemeinen Entspannung der Corona-Lage in der Hauptstadt, stehen alle Berliner Corona-Ampeln auf grün. Zuletzt war dies am 18. September 2020 der Fall.



Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci lobte in ihren Tweet zwar die Berliner Bevölkerung, mahnte aber dennoch zur weiteren Vorsicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin liegt am Freitag bei 16,6. Damit weist Berlin nun die niedrigste Inzidenz der vier deutschen Millionenstädte auf. Die zahl der Neuinfektionen liegt bei 88 und die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt bei vier.



Seit Beginn der Pandemie wurden in Berlin 179.553 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 3.517 von ihnen sind verstorben.



Donnerstag, 10. Juni: Inzidenz sinkt Richtung 20er-Marke



Am Donnerstag liegt der Corona-Inzidenzwert in Berlin bei 20,2. Das Robert Koch-Institut meldet indes 122 Neuinfektionen und einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.

Mittwoch, 9. Juni: Inzidenz geht weiter zurück



Am zweiten Tag in Folge ist die Berliner Sieben-Tage-Inzidenz gesunken. Sie liegt am Mittwoch bei 22,6. Es wurden 118 Neuinfektionen und zwei Todesfälle registriert.



Dienstag, 8. Juni: Inzidenzwert sinkt



Am Dienstag meldet das Robert Koch-Institut für die Bundeshauptstadt einen Inzidenzwert von 24,4. Zudem wurden 104 Neuinfektionen und vier Todesfälle registriert.



Seit Beginn der Pandemie wurden in Berlin somit 179.225 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 3.510 von ihnen sind verstorben.

Montag, 7. Juni: Sieben-Tage-Inzidenz bleibt konstant

Die Corona-Inzidenz in Berlin bleibt am Montag unverändert bei 26,5. Das Robert Koch-Institut weist an diesem Tag außerdem sieben Neuinfektionen und einen Todesfall aus.



Sonntag, 6. Juni: Inzidenzwert steigt minimal an



Der Inzidenzwert in Berlin ist um 0,2 Zähler angestiegen und liegt jetzt bei 26,5. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 27. Neue Todesfälle gab es keine.



Samstag, 5. Juni: Vier neue Todesfälle gemeldet



Am Samstagmorgen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin bei 26,3. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 156. Das Robert Koch-Institut meldet zudem vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.



Freitag, 4. Juni: Inzidenzwert unter 30



Das Robert Koch-Institut meldet für das Land Berlin am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 28,7. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 183 und es wurden drei Todesfälle registriert.



Donnerstag, 3. Juni: Inzidenzwert sinkt auf 31,4



Für Berlin steht am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 31,4. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 192. Zudem wurden zwei Todesfälle gemeldet.

Seit Beginn der Coronapandemie sind somit 178.748 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. 3.499 von ihnen sind verstorben.



Mittwoch, 2. Juni: Inzidenz sinkt auf 33,0



Am Mittwoch meldet das RKI für das Land Berlin eine Inzidenz von 33,0. Der Wert ist damit im Vergleich zum Vortag leicht gefallen. Es wurden zudem 196 Neuinfektionen und zwölf Todesfälle gemeldet.



Dienstag, 1. Juni: Inzidenzwert steigt leicht an

Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen in Berlin eine leicht gestiegene Inzidenz von 33,6. Zudem wurden 141 Neuinfektionen registriert und vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Montag, 31. Mai: Zweiter Tag in Folge ohne Todesfälle

Am Montag ist die Inzidenz erneut leicht gesunken und liegt bei 32,6. Es gab 18 registrierte Neuinfektionen und keine gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.