Corona in Berlin

Inzidenz steigt leicht – Neuinfektionen unter 100

17.05.2021, 08:33 Uhr | t-online

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist leicht angestiegen. Es gab allerdings keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hauptstadt.

Zu Wochenbeginn meldet das RKI für Berlin eine gestiegene Inzidenz von 68,6. Zudem registrierten die Gesundheitsämter der Stadt 91 Neuinfektionen. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es nicht.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Berlin somit 175.283 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. 3.399 von ihnen sind verstorben.

Im Vergleich zum Vortag ist der Inzidenzwert in Berlin um 0,4 Zähler gefallen. Zudem meldet das RKI 173 Neuinfektionen. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es keine.

Am Samstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin am vierten Werktag in Folge unter der kritischen 100er-Marke. Mit 67,3 liegt der Wert sogar 30 Zähler unter dem der Vorwoche.

Das Robert Koch-Institut meldet zudem 455 Neuinfektionen und drei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.



In Berlin ist die Lockerung der Bundesnotbremse in Sicht. Der Freitag markiert den dritten Werktag in Folge, an dem die Corona-Inzidenz unter 100 liegt. Sollte sich dies bis Montag halten, werden die scharfen Beschränkungen gelockert.

Der Wert liegt vor dem Wochenende bei 71,5. Das RKI meldet zudem 155 Neuinfektionen, die vom RKI veröffentlichte Zahl der Todesfälle liegt bei 71.

Auch am Donnerstag sinkt der Inzidenzwert in Berlin. Er liegt laut RKI bei 83,4. Es wurden 707 Neuinfektionen und sechs Todesfälle gemeldet.

Mittwoch, 12. Mai: Inzidenz nun deutlich unter 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt Mittwoch mit 86,0 am zweiten Tag in Folge unter 100. Die Hoffnungen auf Lockerungen zum Anfang der kommenden Woche bleiben also vorerst bestehen.

Das RKI meldet zudem 510 registrierte Neuinfektionen und 14 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Dienstag, 11. Mai: Sieben-Tage-Wert sinkt deutlich



Berlinerinnen und Berliner beginnen wieder die Tage zu zählen.

Am Dienstag meldet nämlich das Robert Koch-Institut eine Inzidenz von 93,7. Sollte sich die Inzidenz für fünf Werktage unter der 100er-Marke halten, gilt die Bundesnotbremse nicht mehr.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 466. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bei vier.



Montag, 10. Mai: Inzidenz wieder über 100



Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin liegt am Montagmorgen bei 100,8.

Drei Tage lang hatte sich der Wert unter der 100er-Marke gehalten. Fünf Werktage wären nötig gewesen, um in der Hauptstadt Lockerungen an den Schutzmaßnahmen zu ermöglichen. So sind die erhofften Lockerungen erstmal wieder in weite Ferne gerückt.

Das RKI meldete zudem 79 Neuinfektionen. Neue Todesfälle wurden zum Montag nicht registriert.

Sonntag, 9. Mai: Inzidenz steigt an



Am Sonntag meldet das RKI eine gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz von 99,6. Damit ist der Wert der 100er-Marke wieder sehr nah, die für mögliche Lockerungen unterschritten sein muss. Zudem wurden 316 Neuinfektionen und 36 Todesfälle gemeldet.



Samstag, 8. Mai: Sieben-Tage-Inzidenz erneut gesunken



Am sechsten Tag in Folge ist der Inzidenzwert in Berlin gefallen. Er liegt jetzt bei 97,0 und somit am zweiten Tag hintereinander unter 100. Sollte dies über die nächsten drei Werktage anhalten, würde bspw. die Ausgangssperre aufgehoben.

Die Gesundheitsämter meldeten zudem 592 Neuinfektionen und elf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Freitag, 7. Mai: Inzidenzwert fällt unter 100



Am Freitag meldet das Robert Koch-Institut mit 98,6 erstmals seit März einen Inzidenzwert unter 100. Es wurden 596 Neuinfektionen und 13 Todesfälle registriert.

Donnerstag, 6. Mai: Inzidenz geht weiter zurück



Die Hauptstadt sieht am vierten Tag in Folge eine gefallene Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt am Donnerstag bei 103,7 und näher sich weiter der für Lockerungen bedeutsamen 100er-Marke.

Die Gesundheitsämter meldeten 850 Neuinfektionen und neun Todesfälle.



Mittwoch, 5. Mai: Inzidenzwert sinkt Richtung 100



Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin ist weiter gesunken und liegt am Mittwochmorgen bei 104,8. Es wurden 730 Neuinfektionen und fünf Todesfälle gemeldet.



Sollte der Inzidenzwert in den kommenden Tagen die 100er-Marke unterschreiten, besteht die Möglichkeit, dass in der Stadt Berlin die Außengastronomie wieder öffnen darf.

Dienstag, 4. Mai: Inzidenzwert sinkt erheblich



Am Dienstag meldet das Robert Koch-Institut für das Land Berlin einen Inzidenzwert von 111,2. Neben den 550 Neuinfektionen wurden zudem zwölf Todesfälle registriert.



Seit Pandemiebeginn wurden somit 169.651 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 3.227 von ihnen sind verstorben.



Montag, 3. Mai: Wert sinkt – Daten jedoch unvollständig

Das Robert Koch-Institut liefert am Montag teils unvollständige Daten für Berlin.



Der Inzidenzwert wird zwar mit 121,7 angegeben. Die gemeldete Zahl der Neuinfektionen ist mit 57 allerdings deutlich zu niedrig. Bislang gab es hierzu keine offizielle Meldung des RKI. Sobald die Zahlen korrigiert wurden, stellen wir sie Ihnen hier zur Verfügung.