Corona in Berlin

Inzidenzwert beinahe unverändert – ein Toter

23.06.2021, 08:44 Uhr | t-online

Das Brandenburger Tor in Berlin (Archivbild): Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt liegt am Mittwoch bei 7,2. (Quelle: photothek/imago images)

In Berlin liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 7,2. Die Zahl der Neuinfektionen liegt auf einem Zwei-Wochen-Höchststand.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hauptstadt.

Der Inzidenzwert in Berlin bleibt am Mittwoch beinahe unverändert und liegt bei 7,2. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 69 und es wurden zwei neue Todesfälle registriert.



Am Dienstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI in Berlin nur noch bei 7,1. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen beträgt 42. Erfreulicherweise wurden keine neuen Todesfälle bekannt.



Zu Wochenbeginn meldet das Robert Koch-Institut für Berlin eine leicht gefallene Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert liegt nun bei 7,5. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt laut RKI eins. Neue Todesfälle wurden nicht registriert.

Seit Pandemiebeginn wurden in Berlin 179.871 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 3.545 von ihnen sind verstorben.

Am Sonntag liegt die Corona-Inzidenz laut RKI in Berlin bei 7,6 und somit leicht höher als am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen liegt indes bei 15. Todesfälle gab es erfreulicherweise nicht.



Samstag, 19. Juni: Sieben-Tage-Inzidenz bei 7,4



Der Samstagmorgen bringt laut RKI erneut eine gesunkene Inzidenz. Der Wert liegt jetzt bei 7,4. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen beträgt 48. Es wurden zudem vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Freitag, 18. Juni: Inzidenzwert sinkt deutlich unter 10



Am Freitag liegt der Inzidenzwert in Berlin erstmals im Jahr 2021 bei weniger als zehn Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner. Die Zahl der Neuinfektionen liegt laut RKI bei elf und es wurden sechs neue Todesfälle gemeldet.



Donnerstag, 17. Juni: Coronawert sinkt Richtung 10



In Berlin liegt die Corona-Inzidenz am Donnerstag nur noch knapp über der 10er-Marke. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 64 und es wurden sechs Todesfälle registriert.

Mittwoch, 16. Juni: Inzidenz sinkt immer weiter



Die Berliner Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter und liegt inzwischen bei 12,2. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 24. Es wurden neun Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 gemeldet.



Seit Beginn der Pandemie wurden in Berlin insgesamt 179.754 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 3.529 von ihnen sind verstorben.

Dienstag, 15. Juni: Sieben-Tage-Wert sinkt wieder



Die Corona-Inzidenz in Berlin liegt am Dienstag bei 13,6 und somit niedriger als am Tag zuvor. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Wert um mehr als zehn Punkte gefallen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen beträgt 62. Es wurden drei Todesfälle gemeldet.

Montag, 14. Juni: Inzidenzwert unverändert



Am Montagmorgen meldet das Robert Koch-Institut für Berlin eine Sieben-Tage-Inzidenz von 15,4. Der Wert bleibt somit im Vergleich zum Vortag unverändert. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei sechs. Neue Todesfälle gab es nicht.