Corona in Berlin

Inzidenzwert fällt – keine neuen Toten

30.05.2021, 08:33 Uhr | t-online

Illustration des Coronavirus (Symbolbild): Der Inzidenzwert in Berlin ist wieder gefallen. (Quelle: Science Photo Library/imago images)

Der Inzidenzwert in Berlin sinkt wieder. Nach zwei Tagen des Anstiegs liegt er nun wieder unter dem Wert des Vortages. Es gab 21 Neuinfektionen.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hauptstadt.

Der Inzidenzwert für Berlin ist zum Sonntag wieder gesunken und liegt bei 32,8. Es wurden zudem 21 Neuinfektionen registriert. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet.

Aufgrund der stark gesunkenen Corona-Inzidenzwerte in Berlin plant der Senat nun offenbar frühere Lockerungen. Momentan prüfe man die Möglichkeit die geplanten Öffnungsschritte um 14 Tage vorzuziehen.

Nach drei Tagen mit sinkender Inzidenz, ist der Wert zum Freitag leicht angestiegen und liegt wieder bei 35,0. Zudem meldet das RKI 281 Neuinfektionen und fünf weitere Todesfälle.



Donnerstag, 27. Mai: Inzidenz geht weiter zurück



Auch am Donnerstag hält der positive Trend an. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin sinkt auf 34,1. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 119 und das Robert Koch-Institut meldet sechs Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.



Das RKI weist auch am dritten Tag nach Pfingsten darauf hin, dass es aufgrund geringerer Datenmengen am vergangenen Wochenende zu Verfälschungen der Daten kommen kann.

Seit Pandemiebeginn wurden in Berlin 177.655 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 3.460 von ihnen sind verstorben.

Bald wieder Präsenz an Berliner Unis



Der Corona-Inzidenzwert in Berlin liegt stabil unter der kritischen 100er-Marke. Nachdem letzte Woche bereits Außengastronomie und Kultur an der frischen Luft öffnen durften, könnten nun bald die Hochschulen nachziehen.

Ab dem 4. Juni sollen die rund 25.000 Lehrenden und 200.000 Studierenden in Berlin wieder Zugang zu ihren Lehr- und Studienräumen bekommen. Für die Umsetzung gibt es bereits detaillierte Pläne.

Mittwoch, 26. Mai: Sieben-Tage-Wert fällt unter 40



Auch am Mittwoch geht die Inzidenz weiter nach unten. Sie liegt laut RKI bei 39,3. Es wurden 230 Neuinfektionen und 14 Todesfälle registriert.



Das RKI merkt weiterhin an, dass es aufgrund des Pfingstwochenendes zu Unregelmäßigkeiten in den Corona-Daten kommen kann.

Dienstag, 25. Mai: Inzidenzwert sinkt auf unter 50



Am Dienstag meldet das RKI für Berlin eine Sieben-Tage-Inzidenz von 46,5. Damit liegt die Inzidenz erstmals seit Oktober 2020 unter der 50er-Marke. Zudem wurden 76 Neuinfektionen und ein Todesfall registriert.



Seit Pandemiebeginn wurden in Berlin somit 177.305 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 3.440 von ihnen sind verstorben.



Montag, 24. Mai: Inzidenz steigt minimal an

Am Pfingstmontag meldet das RKI für Berlin eine Inzidenz von 55,9. Der Wert ist entsprechend um 0,4 gestiegen. Es wurden 50 Neuinfektionen und ein Todesfall registriert.



Das Robert Koch-Institut weist allerdings darauf hin, dass es wegen des verlängerten Wochenendes mit Pfingstfeiertagen zu Unregelmäßigkeiten aufgrund geringerer Meldezahlen kommen kann.

Sonntag, 23. Mai: Inzidenzwert geht erneut leicht zurück



Das Robert Koch-Institut meldet für das Land Berlin am Sonntag eine Inzidenz von 55,5. Damit liegt der Wert leicht unter dem des Vortages. Zudem wurde 146 Neuinfektionen und neun Todesfälle registriert.

Samstag, 22. Mai: Inzidenzwert sinkt zum Wochenende



Am Samstag meldet das RKI für Berlin einen Inzidenzwert von 56,1. Der Wert liegt somit niedriger als am Tag zuvor. Zudem wurden 280 Neuinfektionen und 7 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

33 Fälle der indischen Mutante in Berlin

Am Freitag gab ein Sprecher der Berliner Gesundheitsverwaltung Auskunft über die Ausbreitung der indischen Mutanten. So wurde die als B.1.617 bezeichnete Mutante in Berlin inzwischen 33 Mal nachgewiesen.

Die Behörden rechnen mit steigenden Fallzahlen, da es sich dabei um eine Virusvariante mit "hohem Ausbreitungspotenzial" handele. In Großbritannien sind bereits 3.000 Fälle der indischen Mutante gemeldet worden.

Freitag, 21. Mai: Inzidenzwert steigt wieder an

Für Freitagmorgen meldet das Robert Koch-Institut in Berlin eine gestiegene Inzidenz von 60,4. Es wurden außerdem 256 Neuinfektionen und sechs Todesfälle gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie gab es in Berlin somit 176.753 positive Covid-19-Fälle. 3.422 von ihnen sind verstorben.

Donnerstag, 20. Mai: Inzidenzwert niedriger als am Vortag

Die Inzidenzlage in Berlin entspannt sich weiter. Am dritten Tag in Folge ist der Inzidenzwert nun gefallen und liegt bei 56,3. Es wurden 462 Neuinfektionen und vier Todesfälle registriert.

Mittwoch, 19. Mai: Inzidenz sinkt erneut

Auch am Mittwochmorgen liegt die Berliner Sieben-Tage-Inzidenz mit 61,5 niedriger als am Vortag. Das RKI meldet zudem 381 Neuinfektionen und neun neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Dienstag, 18. Mai: Inzidenzzahl geht zurück

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin ist wieder zurückgegangen. Das RKI meldet am Dienstag einen Wert von 63,0. Zudem wurden 371 Neuinfektionen registriert und es gab vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Montag, 17. Mai: Inzidenzwert steigt wieder an

Zu Wochenbeginn meldet das RKI für Berlin eine gestiegene Inzidenz von 68,6. Zudem registrierten die Gesundheitsämter der Stadt 91 Neuinfektionen. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es nicht.

Dank des fünften Werktages in Folge mit einer Inzidenz unter 100, wird es diese Woche in Berlin erste Corona-Lockerungen geben.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Berlin somit 175.283 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. 3.399 von ihnen sind verstorben.