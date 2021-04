Corona-Blog

Inzidenzwert geht leicht zurück – fünf neue Todesfälle

24.04.2021, 09:13 Uhr | t-online

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin ist um wenige Zähler gesunken. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist zum Wochenende nicht so hoch wie die Tage zuvor.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hauptstadt.

Am Samstagmorgen meldet das Robert Koch-Institut für das Land Berlin eine Inzidenz von 132,6. Die Gesundheitsämter registrierten 840 Neuinfektionen und es wurden fünf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 ausgewiesen.

Nach einer kurzen Erholung liegt der Inzidenzwert nun wieder bei 135,0 und damit höher als am Tag zuvor, aber leicht niedriger als vor einer Woche. Es wurden zudem 1.135 Neuinfektionen und sechs Todesfälle gemeldet.



Berlin ändert seine Impfstrategie. Der britisch-schwedische Impfstoff von Astrazeneca ist nun unabhängig von Alter und Impfpriorisierung für alle Berlinerinnen und Berliner im Einsatz.



Die neue Regel gilt aktuell allerdings nur für Impfungen in Arztpraxen.

Am Donnerstag meldet das RKI am zweiten Tag in Folge eine gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt nun bei 133,8 und damit zwei Zähler niedriger als am Tag zuvor. Es wurden 1.168 Neuinfektionen und sechs weitere Todesfälle gemeldet.



Mehr als eine Million Impfungen verabreicht

In Berlin sind bereits 1.041.209 Impfdosen gegen das Coronavirus verimpft worden (Stand: 20. April). Das hat das Robert Koch-Institut am Mittwoch mitgeteilt. Fast 300.000 Berlinerinnen und Berliner haben demnach bereits ihre zweite Dosis erhalten.

100.000 Hauptstädter haben ihre Impfung in einer Arztpraxis erhalten, teilte die Kassenärztliche Vereinigung mit. In etwa 1.400 teilnehmenden Praxen wurden etwa 77.400 Dosen Biontech und rund 20.100 Dosen Astrazeneca verabreicht.

Mittwoch, 21. April: Über 160.000 Covid-19-Fälle

Der gemeldete Inzidenzwert in Berlin ist am Mittwoch zehn Zähler niedriger als am Vortag. Er liegt aktuell bei 135,7. Es gab zudem 708 Neuinfektionen und neun Todesfälle.

Seit Pandemiebeginn wurden mehr als 160.000 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 3.162 von ihnen sind gestorben.

Dienstag, 20. April: Inzidenzwert geht zurück



Am Dienstag meldet das Robert Koch-Institut für das Land Berlin eine Sieben-Tage-Inzidenz von 145,7. Sie liegt damit acht Zähler unter dem Wert des Vortags. Es wurden weiter 514 Neuinfektionen und vier Todesfälle registriert.



Montag, 19. April: Sieben-Tage-Inzidenz steigt über 150



Der Berliner Inzidenzwert liegt am Montagmorgen mit 153,6 40 Zähler höher als vor einer Woche. Die Gesundheitsämter in Berlin registrierten 332 Neuinfektionen. Weitere Todesfälle gab es keine.



Seit Pandemiebeginn sind in Berlin 159.254 Menschen positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet worden. 3.149 von ihnen sind verstorben.

Sonntag, 18. April: Inzidenz steigt erneut



Auch für den Sonntag meldet das RKI in Berlin eine höhere Inzidenz als am Vortag. Sie liegt bei 147,4. Neben den 617 Neuinfektionen meldeten die Berliner Gesundheitsämter zudem vier weitere Todesfälle.



Samstag, 17. April: Inzidenz wieder angestiegen



Am sechsten Tag in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin gestiegen. Sie liegt laut RKI bei 144,2. Es wurden zudem 1.290 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle gemeldet.



Freitag, 16. April: Sieben-Tage-Wert steigt weiter an



Der Berliner Inzidenzwert liegt bei 138,3 und damit leicht höher als am Tag zuvor. Das Robert Koch-Institut meldet zudem 1.022 Neuinfektionen und neun Todesfälle.



Seit Beginn der Pandemie gab es in Berlin 157.017 positiv auf das Virus Getestete. 3.142 von ihnen sind verstorben.

Donnerstag, 15. April: Inzidenz steigt stark an



Der Trend hält an. Am Donnerstag meldet das RKI mit 137,3 einen gestiegenen Inzidenzwert. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Wert um beinahe 50 Zähler angewachsen. Neben 1.327 Neuinfektionen melden die Gesundheitsämter sechs neue Todesfälle.



Mittwoch, 14. April: Inzidenz geht weiter hoch



Auch am Mittwoch meldet das Robert Koch-Institut für Berlin mit 121,3 eine höhere Sieben-Tage-Inzidenz als am Vortag. Es wurden 677 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall gemeldet.



Seit Beginn der Pandemie gab es somit 154.668 gemeldete positive Corona-Fälle und 3.127 Tote im Zusammenhang mit Covid-19.

Senat äußert sich zu Lockdown und Geimpften

Der Berliner Senat hat einen neuen Lockdown beschlossen. Zudem gibt es Änderungen im Umgang mit Berlinerinnen und Berlinern, die bereits ihre Zweitimpfung gegen Covid-19 erhalten haben.

Die neuen Schutzmaßnahmen sollen um drei Wochen verlängert werden, während Impflinge erste Freiheiten bekommen sollen.

Dienstag, 13. April: Sieben-Tage-Wert steigt weiter an



Die Corona-Inzidenz in Berlin ist erneut angestiegen. Am Dienstagmorgen meldet das Robert Koch-Institut einen Wert von 119,9. Es wurden zudem 539 Neuinfektionen und vier Todesfälle registriert.



Montag, 12. April: Inzidenz bei über 100

Die Berliner Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut am Montagmorgen bei 114,3. Die Behörden registrierten zudem 493 neue Covid-19-Fälle. Todesfälle wurden keine gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie sind somit 153.452 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. 3.122 von ihnen sind verstorben.