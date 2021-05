Corona in Berlin

Inzidenzwert sinkt erneut – fünf Todesfälle

05.05.2021, 08:32 Uhr | t-online

Das Covid-19-Dashboard vom Robert-Koch-Institut (Symbolbild): In Berlin ist die Sieben-Tage-Inzidenz gesunken. (Quelle: Rüdiger Wölk/imago images)

Der Inzidenzwert in Berlin ist erneut gesunken und nähert sich der wichtigen 100er-Marke. Es wurden indes fünf Todesfälle gemeldet.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hauptstadt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin ist weiter gesunken und liegt am Mittwochmorgen bei 104,8. Es wurden 730 Neuinfektionen und fünf Todesfälle gemeldet.



Sollte der Inzidenzwert in den kommenden Tagen die 100er-Marke unterschreiten, besteht die Möglichkeit, dass in der Stadt Berlin die Außengastronomie wieder öffnen darf.

Am Dienstag meldet das Robert Koch-Institut für das Land Berlin einen Inzidenzwert von 111,2. Neben den 550 Neuinfektionen wurden zudem zwölf Todesfälle registriert.



Seit Pandemiebeginn wurden somit 169.651 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 3.227 von ihnen sind verstorben.



Das Robert Koch-Institut liefert am Montag teils unvollständige Daten für Berlin.



Der Inzidenzwert wird zwar mit 121,7 angegeben. Die gemeldete Zahl der Neuinfektionen ist mit 57 allerdings deutlich zu niedrig. Bislang gab es hierzu keine offizielle Meldung des RKI. Sobald die Zahlen korrigiert wurden, stellen wir sie Ihnen hier zur Verfügung.

Nachdem der Sieben-Tage-Wert in den vergangenen Tagen stets zurückging, zeigt sich am Sonntag ein anderes Bild. Mit 122,9 liegt der Inzidenzwert über dem Wert des Vortages. Die Gesundheitsämter meldeten außerdem 500 Neuinfektionen und einen Todesfall.



Samstag, 1. Mai: Inzidenzwert sinkt erneut



Der gemeldete Inzidenzwert liegt am Samstag bei 121,0 und somit niedriger als am Tag zuvor. Es wurden 616 Neuinfektionen und drei Todesfälle gemeldet.



Freitag, 30. April: Sieben-Tage-Inzidenz geht zurück



Auch am Freitag meldet das Robert Koch-Institut für Berlin einen gesunkenen Inzidenzwert von 126,1. Die Gesundheitsämter meldeten 742 neue Covid-19-Fälle. Todesfälle wurden keine registriert.



Donnerstag, 29. April: Inzidenzwert fällt erneut



Am dritten Tag in Folge wird für das Land Berlin eine gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz ausgewiesen. Der Wert liegt bei 130,2 und somit knapp vier Zähler unter dem Wert des Vortages. Die Gesundheitsämter registrierten 1.052 Neuinfektionen und neun Todesfälle.



Seit Pandemiebeginn wurden in der Hauptstadt somit 167.097 positiv auf Covid-19 getestet. 3.209 von ihnen sind verstorben.



Mittwoch, 28. April: Inzidenz geht erneut leicht zurück



Das RKI meldet für Mittwoch eine leicht gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz von 134,0. Es wurden 952 Neuinfektionen gemeldet und es gab acht Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Dienstag, 27. April: Sieben-Tage-Wert leicht gefallen



Am Dienstagmorgen meldet das Robert Koch-Institut einen Inzidenzwert von 136,5. Der Wert ist also leicht geringer als am Vortag. Es wurden 793 Neuinfektionen und fünf weitere Todesfälle gemeldet.



Seit Beginn der Pandemie wurden in Berlin insgesamt 165.095 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 3.192 von ihnen sind gestorben.



Montag, 26. April: Inzidenzwert höher als Sonntag



Zu Beginn der Woche liegt der Inzidenzwert in Berlin bei 137,9 und somit höher als am Tag zuvor. Es wurden zudem 198 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall gemeldet.