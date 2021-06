Corona in Berlin

Inzidenzwert sinkt weiter – ein Todesfall

10.06.2021, 08:42 Uhr | t-online

Das Covid-19-Dashboard vom Robert-Koch-Institut (Symbolbild): Die Corona-Inzidenz in Berlin ist erneut gesunken. (Quelle: Rüdiger Wölk/imago images)

Der Berliner Inzidenzwert nähert sich der 20er-Marke. Die Zahl der Neuinfektionen liegt auch am Donnerstag über 100.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hauptstadt.

Am Donnerstag liegt der Corona-Inzidenzwert in Berlin bei 20,2. Das Robert Koch-Institut meldet indes 122 Neuinfektionen und einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.

Am zweiten Tag in Folge ist die Berliner Sieben-Tage-Inzidenz gesunken. Sie liegt am Mittwoch bei 22,6. Es wurden 118 Neuinfektionen und zwei Todesfälle registriert.



Am Dienstag meldet das Robert Koch-Institut für die Bundeshauptstadt einen Inzidenzwert von 24,4. Zudem wurden 104 Neuinfektionen und vier Todesfälle registriert.



Seit Beginn der Pandemie wurden in Berlin somit 179.225 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 3.510 von ihnen sind verstorben.

Die Corona-Inzidenz in Berlin bleibt am Montag unverändert bei 26,5. Das Robert Koch-Institut weist an diesem Tag außerdem sieben Neuinfektionen und einen Todesfall aus.



Sonntag, 6. Juni: Inzidenzwert steigt minimal an



Der Inzidenzwert in Berlin ist um 0,2 Zähler angestiegen und liegt jetzt bei 26,5. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 27. Neue Todesfälle gab es keine.



Samstag, 5. Juni: Vier neue Todesfälle gemeldet



Am Samstagmorgen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin bei 26,3. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 156. Das Robert Koch-Institut meldet zudem vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.



Freitag, 4. Juni: Inzidenzwert unter 30



Das Robert Koch-Institut meldet für das Land Berlin am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 28,7. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 183 und es wurden drei Todesfälle registriert.



Donnerstag, 3. Juni: Inzidenzwert sinkt auf 31,4



Für Berlin steht am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 31,4. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 192. Zudem wurden zwei Todesfälle gemeldet.

Seit Beginn der Coronapandemie sind somit 178.748 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. 3.499 von ihnen sind verstorben.



Mittwoch, 2. Juni: Inzidenz sinkt auf 33,0



Am Mittwoch meldet das RKI für das Land Berlin eine Inzidenz von 33,0. Der Wert ist damit im Vergleich zum Vortag leicht gefallen. Es wurden zudem 196 Neuinfektionen und zwölf Todesfälle gemeldet.



Dienstag, 1. Juni: Inzidenzwert steigt leicht an

Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen in Berlin eine leicht gestiegene Inzidenz von 33,6. Zudem wurden 141 Neuinfektionen registriert und vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Montag, 31. Mai: Zweiter Tag in Folge ohne Todesfälle

Am Montag ist die Inzidenz erneut leicht gesunken und liegt bei 32,6. Es gab 18 registrierte Neuinfektionen und keine gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.