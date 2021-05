Corona in Berlin

Inzidenzwert steigt an – 500 Neuinfektionen

02.05.2021, 09:28 Uhr | t-online

Am Sonntag liegt der Inzidenzwert in Berlin über dem des Vortages. Ein weiterer Todesfall wurde registriert.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hauptstadt.

Nachdem der Sieben-Tage-Wert in den vergangenen Tagen stets zurückging, zeigt sich am Sonntag ein anderes Bild. Mit 122,9 liegt der Inzidenzwert über dem Wert des Vortages. Die Gesundheitsämter meldeten außerdem 500 Neuinfektionen und einen Todesfall.



Der gemeldete Inzidenzwert liegt am Samstag bei 121,0 und somit niedriger als am Tag zuvor. Es wurden 616 Neuinfektionen und drei Todesfälle gemeldet.



Auch am Freitag meldet das Robert Koch-Institut für Berlin einen gesunkenen Inzidenzwert von 126,1. Die Gesundheitsämter meldeten 742 neue Covid-19-Fälle. Todesfälle wurden keine registriert.



Am dritten Tag in Folge wird für das Land Berlin eine gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz ausgewiesen. Der Wert liegt bei 130,2 und somit knapp vier Zähler unter dem Wert des Vortages. Die Gesundheitsämter registrierten 1.052 Neuinfektionen und neun Todesfälle.



Seit Pandemiebeginn wurden in der Hauptstadt somit 167.097 positiv auf Covid-19 getestet. 3.209 von ihnen sind verstorben.



Mittwoch, 28. April: Inzidenz geht erneut leicht zurück



Das RKI meldet für Mittwoch eine leicht gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz von 134,0. Es wurden 952 Neuinfektionen gemeldet und es gab acht Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Dienstag, 27. April: Sieben-Tage-Wert leicht gefallen



Am Dienstagmorgen meldet das Robert Koch-Institut einen Inzidenzwert von 136,5. Der Wert ist also leicht geringer als am Vortag. Es wurden 793 Neuinfektionen und fünf weitere Todesfälle gemeldet.



Seit Beginn der Pandemie wurden in Berlin insgesamt 165.095 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 3.192 von ihnen sind gestorben.



Montag, 26. April: Inzidenzwert höher als Sonntag



Zu Beginn der Woche liegt der Inzidenzwert in Berlin bei 137,9 und somit höher als am Tag zuvor. Es wurden zudem 198 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall gemeldet.



Mehr als jeder fünfte gegen Covid-19 geimpft

Vier Monate nach Beginn der Corona-Impfungen in Berlin hat gut jeder fünfte Berliner die erste Dosis erhalten. Mit einer Quote von 21,6 Prozent liegt die Hauptstadt leicht unter dem Bundesdurchschnitt. Bei den Zweitimpfung übertrifft Berlin diesen jedoch. 8,5 Prozent der Menschen in der Stadt sind vollständig gegen Covid-19 geimpft, wie aus dem Lagebericht des Senats vom Sonntag hervorgeht.

Das Robert Koch-Institut weist auf seiner Website die absoluten Zahlen aus. Bis einschließlich 23. April wurden in der Hauptstadt demnach insgesamt 1.105.406 Impfdosen verabreicht. Davon fallen 793.159 auf Erstimpfungen und 312.247 auf Zweitimpfungen.

Sonntag, 25. April: Sieben-Tage-Wert steigt an



Es bleibt ein Hin und Her. Der Inzidenzwert in Berlin wird am Sonntagmorgen mit 135,4 gemeldet. Er ist im Vergleich zum Vortag also gestiegen. Zudem meldet die Stadt 485 Neuinfektionen und sieben Todesfälle.



Samstag, 24. April: Inzidenzwert leicht gefallen



Am Samstagmorgen meldet das Robert Koch-Institut für das Land Berlin eine Inzidenz von 132,6. Die Gesundheitsämter registrierten 840 Neuinfektionen und es wurden fünf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 ausgewiesen.

Freitag, 23. April: Sieben-Tage-Wert steigt wieder an



Nach einer kurzen Erholung liegt der Inzidenzwert nun wieder bei 135,0 und damit höher als am Tag zuvor, aber leicht niedriger als vor einer Woche. Es wurden zudem 1.135 Neuinfektionen und sechs Todesfälle gemeldet.



Impfpriorisierung für Astrazeneca in Berlin aufgehoben

Berlin ändert seine Impfstrategie. Der britisch-schwedische Impfstoff von Astrazeneca ist nun unabhängig von Alter und Impfpriorisierung für alle Berlinerinnen und Berliner im Einsatz.



Die neue Regel gilt aktuell allerdings nur für Impfungen in Arztpraxen.

Donnerstag, 22. April: Inzidenz sinkt leicht

Am Donnerstag meldet das RKI am zweiten Tag in Folge eine gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt nun bei 133,8 und damit zwei Zähler niedriger als am Tag zuvor. Es wurden 1.168 Neuinfektionen und sechs weitere Todesfälle gemeldet.



Mehr als eine Million Impfungen verabreicht

In Berlin sind bereits 1.041.209 Impfdosen gegen das Coronavirus verimpft worden (Stand: 20. April). Das hat das Robert Koch-Institut am Mittwoch mitgeteilt. Fast 300.000 Berlinerinnen und Berliner haben demnach bereits ihre zweite Dosis erhalten.

100.000 Hauptstädter haben ihre Impfung in einer Arztpraxis erhalten, teilte die Kassenärztliche Vereinigung mit. In etwa 1.400 teilnehmenden Praxen wurden etwa 77.400 Dosen Biontech und rund 20.100 Dosen Astrazeneca verabreicht.

Mittwoch, 21. April: Über 160.000 Covid-19-Fälle

Der gemeldete Inzidenzwert in Berlin ist am Mittwoch zehn Zähler niedriger als am Vortag. Er liegt aktuell bei 135,7. Es gab zudem 708 Neuinfektionen und neun Todesfälle.

Seit Pandemiebeginn wurden mehr als 160.000 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 3.162 von ihnen sind gestorben.

Dienstag, 20. April: Inzidenzwert geht zurück



Am Dienstag meldet das Robert Koch-Institut für das Land Berlin eine Sieben-Tage-Inzidenz von 145,7. Sie liegt damit acht Zähler unter dem Wert des Vortags. Es wurden weiter 514 Neuinfektionen und vier Todesfälle registriert.



Montag, 19. April: Sieben-Tage-Inzidenz steigt über 150



Der Berliner Inzidenzwert liegt am Montagmorgen mit 153,6 40 Zähler höher als vor einer Woche. Die Gesundheitsämter in Berlin registrierten 332 Neuinfektionen. Weitere Todesfälle gab es keine.



Seit Pandemiebeginn sind in Berlin 159.254 Menschen positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet worden. 3.149 von ihnen sind verstorben.