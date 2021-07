Corona in Berlin

Inzidenzwert steigt leicht – ein neuer Todesfall

24.07.2021, 08:52 Uhr | t-online

Das Brandenburger Tor in Berlin (Archivbild): Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt liegt inzwischen deutlich über 20. (Quelle: photothek/imago images)

Am Samstag ist die Corona-Inzidenz in Berlin wieder leicht gestiegen. Außerdem gibt es einen weiteren Todesfall.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hauptstadt.

Nachdem der Inzidenzwert am Freitag erstmals seit Tagen sank, ist er am Samstag wieder gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) weist einen Wert von 23,5 auf. Es gab 155 Neuinfektionen, außerdem meldete das RKI einen weiteren Todesfall.

Der Inzidenzwert in Berlin ist am Freitag im Vergleich zum Vortag gesunken und liegt jetzt bei 21,8. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 99 und es wurde ein Todesfall gemeldet.



Am dritten Tag in Folge ist der Inzidenzwert in Berlin gestiegen und liegt nun bei 22,6. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 161. Todesfälle gab es nicht.

Auch am Mittwoch schnellt die Corona-Inzidenz in der Hauptstadt nach oben und liegt nun bei 21,8. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 251. Es wurden zwei Todesfälle registriert.



In Berlin steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag deutlich und liegt nun bei 18,0. Vor einer Woche war der Wert noch um zehn Zähler niedriger. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 193. Es gab außerdem vier registrierte Todesfälle.



Montag, 19. Juli: Inzidenzwert bleibt unverändert



Auch am Montag meldet das Robert Koch-Institut für Berlin eine Inzidenz von 15,8. Am zweiten Tag in Folge soll es zudem weder Neuinfektionen noch Todesfälle gegeben haben.



Seit Pandemiebeginn wurden in Berlin 181.149 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 3.570 von ihnen sind verstorben.

Sonntag, 18. Juli: Sieben-Tage-Wert sinkt leicht



Für den Sonntag meldet das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 15,8. Es wurden weder Neuinfektionen noch Todesfälle gemeldet.



Samstag, 17. Juli: Coronawert steigt weiter



Am Samstag ist der Inzidenzwert in Berlin erneut angestiegen und liegt jetzt bei 16,0. Es wurden 132 Neuinfektionen gemeldet und zwei Todesfälle registriert.

Freitag, 16. Juli: Inzidenz steigt sprunghaft an



Auch am Freitag geht die Corona-Inzidenz in Berlin weiter nach oben. Der Wert liegt inzwischen wieder bei 13,9. Es gab 132 Neuinfektionen mit Covid-19- Todesfälle wurden erfreulicherweise nicht gemeldet.



Donnerstag, 15. Juli: Inzidenzwert steigt über 10



Der Inzidenzwert in Berlin hat sich innerhalb der letzten acht Tage verdoppelt und steht jetzt bei 11,6. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 146 und es gab drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.



Mittwoch, 14. Juli: Corona-Wert nähert sich der 10er-Marke



In Berlin nähert sich die Inzidenz wieder der 10er-Schwelle. Der Wert liegt bei 9,2. Zudem gab es 99 Neuinfektionen. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet.

Dienstag, 13. Juli: Sieben-Tage-Wert steigt an



Am Dienstag liegt die Corona-Inzidenz in Berlin bei 7,9 und somit über dem Wert des Vortages. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 95 und es gab einen Todesfall.



Montag, 12. Juli: Corona-Inzidenz sinkt minimal



Zu Beginn der neuen Woche liegt die Berliner Sieben-Tage-Inzidenz mit 7,3 unter dem Wert des Vortages. Laut RKI gab es weder Neuinfektionen noch Todesfälle.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Berlin 180.545 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 3.564 von ihnen sind verstorben.

Verwendete Quellen: Robert Koch-Institut

Stadt Berlin

Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, AFP

Der Tagesspiegel

Radioeins-Sendung, 28. Juni 2021, 7:34 Uhr

Tagesspiegel: " weitere Quellen weniger Quellen anzeigen

