Corona in Berlin

Inzidenzwert steigt – zwei neue Todesfälle

06.07.2021, 16:13 Uhr | t-online

Das Brandenburger Tor in Berlin (Archivbild): Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt liegt am Dienstag bei 5,3. (Quelle: photothek/imago images)

Der Berliner Senat hat ab dem 10, Juli weitreichende Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hauptstadt.

Mit dem Stichtag 10. Juli lockert der Berliner Senat einige Corona-Schutzmaßnahmen erheblich. Dies betrifft neben privaten Treffen auch die FFP2-Maskenpflicht sowie Tanz- und Kulturveranstaltungen.

Das Robert Koch-Institut meldet für Berlin am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 5,3. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Wert entsprechend immer noch gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 54. Nach drei Tagen ohne Todesfall melden die Gesundheitsämter zudem zwei Tote.

Zu Beginn der neuen Woche ist die Corona-Inzidenz in Berlin um 0,1 Zähler angestiegen und liegt jetzt bei 4,9. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt drei. Es ist zudem der dritte Tag ohne registrierten Corona-Todesfall in der Hauptstadt.



Seit Beginn der Pandemie wurden in Berlin nun 180.268 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 3.559 von ihnen sind verstorben.



Am Sonntag liegt der Corona-Inzidenzwert in Berlin mit 4,8 erstmals im Jahr 2021 unter der 5er-Marke. Dazu wurden lediglich zwei Neuinfektionen gemeldet. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es nicht.



Am Samstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin bei 5,0 und somit niedriger als am Vortag und auch unter dem Vorwochen-Wert. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 39. Todesfälle wurden nicht registriert.



Freitag, 2. Juli: Sieben-Tage-Wert sinkt weiter



Auch am Freitag ist die Inzidenz in Berlin wieder gesunken. Der Wert liegt nun bei 5,1. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 17. Zudem registrierten die Gesundheitsämter einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.



Donnerstag, 1. Juli: Inzidenz sinkt auch vierten Tag



Am vierten Tag in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz gesunken. Sie liegt am Donnerstag bei 5,5. Zudem meldet das RKI 47 Neuinfektionen und einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.

Mittwoch, 30. Juni: Inzidenzwert sinkt noch weiter



Auch am Mittwoch liegt der Inzidenzwert mit 5,7 niedriger als am Vortag. Es wurden zudem 30 Neuninfektionen registriert. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt bei zwei.



Dienstag, 29. Juni: Inzidenz sinkt auf 5,9



Am Dienstag meldet das Robert Koch-Institut für Berlin erneut eine gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert liegt aktuell bei 5,9. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 27 und es gab einen weiteren Todesfall.

Trotz niedriger Inzidenz – Mathematiker rechnet mit Infektionsanstieg

Berliner Mathematiker mahnen trotz aktuell niedriger Infektionszahlen zur Vorsicht bei zu schnellen und drastischen Lockerungen. So warnt etwa Dr. Tim Conrad vom Zuse Institut Berlin im rbb-Programm von Radioeins vor einer Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen. Ein solcher Schritt könne dramatische Folgen haben und zu steigenden Infektionszahlen im Spätsommer führen.



Der Mathematiker, der sich in seiner Arbeit mit Modellen zum künftigen Infektionsgeschehen beschäftigt, appelliert auch an Reisende. "Grundsätzlich spricht wenig gegen das Verreisen, aber man muss eben aufpassen (...)" und solle Abstände zu anderen Menschen wahren und Maske tragen.

Montag, 28. Juni: Corona-Inzidenz bleibt unverändert



Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin bleibt laut Robert Koch-Institut am Montag im Vergleich zum Vortag unverändert bei 6,5. Laut RKI gab es am Sonntag keinerlei Neuinfektionen und keine Todesfälle. Allerdings kann es hier aufgrund des Wochenendes zu verspäteten Meldungen kommen.



Seit Beginn der Pandemie wurden in Berlin 180.102 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 3.556 von ihnen sind verstorben.