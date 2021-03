Berlin

Rechtsextreme Demonstration in Berlin

17.03.2021, 15:47 Uhr | dpa

Verschiedene Initiativen und linke Gruppen wollen an diesem Samstag gegen Demonstrationen von Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern protestieren. Geplant ist eine Gegendemonstration mit dem Motto "Geradedenken" ab 10.30 Uhr auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor, wie es in Aufrufen im Internet heißt. Außerdem soll es einen kleinen Demonstrationszug von der Friedrichstraße zur Ebertstraße am Brandenburger Tor geben sowie einen Fahrradkorso am Mittag ab dem Rosa-Luxemburg-Platz.

Rechtsextremisten und sogenannte Reichsbürger wollen ab 9.00 Uhr unter dem Motto "Frieden, Freiheit, Souveränität" vom Brandenburger Tor zum Platz der Republik am Reichstag ziehen. Angemeldet sind 300 Teilnehmer. Außerdem soll es einen Autokorso mit 500 Teilnehmern durch das Regierungsviertel geben und eine Kundgebung mit 500 Teilnehmern, wie Verfassungsschutz-Chef Michael Fischer am Mittwoch im zuständigen Aussschuss sagte.

Der Verfassungsschutz habe klare Hinweise auf die politische Einstellung der erwarteten Teilnehmer aus ganz Deutschland, sagte Fischer. Alle aufrufenden Gruppen hätten mehr oder weniger deutliche Bezüge zu Rechtsextremisten. Darunter seien auch gewaltbereite Personen. Im Internet werde seit mehreren Wochen mobilisiert. Die Corona-Pandemie spiele keine große Rolle in den Aufrufen, sagte Fischer. Die Mobilisierung erinnere an den 3. Oktober 2019, an dem 1700 Mitglieder der Szene demonstriert hätten. "Ob auch eine solche Größenordnung am Samstag erreicht wird, wissen wir noch nicht. Aber die Anmeldung legt das zumindest nah."