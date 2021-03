Berlin

Berlin bekommt alternatives Modezentrum

18.03.2021, 14:41 Uhr | dpa

Berlin hat eine neue Adresse für nachhaltige Mode: In einem Gebäude in der Memhardstraße am Alexanderplatz sollen unabhängige Labels Raum bekommen. Es ist ein gemeinsames Projekt der Bezirke Mitte und Pankow. Das Haus bietet laut der Ankündigung vom Donnerstag ein Fotostudio, einen Showroom mit wechselnden Konzepten sowie später eine Textilbibliothek, Ateliers und Co-Working-Räume. Finanziert werden solle das Projekt aus öffentlichen Mitteln und eigenen Einnahmen. Die Bezirke legten dabei großen Wert auf die Unabhängigkeit von der globalen Textilindustrie, heißt es weiter.