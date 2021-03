Berlin

Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter: Knapp unter 100

18.03.2021, 18:59 Uhr | dpa

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin steht mit 97,6 knapp vor dem Grenzwert der 100-Marke. Der Inzidenz-Wert besagt, dass in den vergangenen sieben Tagen bei rund 98 von 100 000 Menschen eine Corona-Infektion entdeckt wurde. Bei einem Wert von 100 könnten seit Kurzem geltende Lockerungen bald wieder in Frage stehen - im Zuge der von Bund und Ländern vereinbarten Notbremse.

Mit 629 neu gemeldeten Fällen ist die Zahl der Infektionen in Berlin auf 137 038 gestiegen. 127 871 dieser Menschen gelten inzwischen als genesen, wie die Gesundheitsverwaltung am Donnerstag in ihrem täglichen Lagebericht festhielt. Elf weitere Menschen sind gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesfälle auf 2967.

Die Berliner Corona-Ampel zeigt weiterhin zweimal Rot: Bei der Sieben-Tage-Inzidenz und bei der Veränderung der 7-Tage-Inzidenz mit einem Plus von 60 Prozent binnen einer Woche.

16,8 Prozent der Intensivbetten in Berliner Krankenhäusern sind aktuell mit Covid-19-Patienten belegt. Damit steht diese Ampel auf Gelb, der Grenzwert zur obersten Warnstufe liegt bei 25 Prozent.

Etwas entspannter ist die Lage beim sogenannten R-Wert. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele weitere Personen im Mittel von einer infizierten Person angesteckt werden. Hier steht die Ampel mit einem Wert von 1,07 auf Grün, bei 1,1 würde sie auf Gelb springen.