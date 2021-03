Berlin

Grüne diskutieren über Programm und Bundestagskandidaten

19.03.2021, 02:33 Uhr | dpa

Die Berliner Grünen wollen am Wochenende bei einem Parteitag ihr Programm für die Wahl zum Abgeordnetenhaus beschließen und die Landesliste für die Bundestagswahl aufstellen. Start der sogenannten Landesdelegiertenkonferenz (LDK) ist bereits am Freitag (17 Uhr). Die Rede zum Auftakt hält Bettina Jarasch, die als grüne Spitzenkandidatin in den Wahlkampf ums Abgeordnetenhaus zieht und die nächste Regierende Bürgermeisterin werden will. Außerdem referieren Fraktionschefin Silke Gebel und die grüne Verkehrssenatorin Regine Günther über das Berlin der Zukunft.

Am Samstag steht die Debatte über das Wahlprogramm an. Neben der grünen Lokalprominenz von den beiden Vorsitzenden Nina Stahr und Werner Graf bis zu weiteren Senatsmitgliedern zählen auch Gäste zu den Rednern, etwa Beatrice Kamm, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Berlin, und Birgit Dietze, regionale Bezirksleiterin der IG Metall.

Einige Themen dürften für längere Diskussionen sorgen. Dazu gehören, etwa der U-Bahn-Bau und die Frage, wann Autos mit Verbrennermotor aus Berlins Innenstadt verschwinden sollen und wann aus der ganzen Stadt. Bei beiden Themen gehen die Meinungen innerhalb der Partei auseinander.

Während die Veranstaltung zunächst weitgehend digital organisiert wird, treffen sich die Delegierten am Sonntag live im "Mercure"-Hotel in Berlin-Moabit. Sie sollen dann eine Landesliste mit 20 Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl aufstellen. Die Schlussabstimmung darüber ist für 18 Uhr vorgesehen.