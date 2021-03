Berlin

RKI: Sieben-Tage-Wert der Infektionen steigt auf 110,6

19.03.2021, 09:02 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt ist der Sieben-Tage-Wert bei den Corona-Neuinfektionen laut Robert Koch-Institut (RKI) weiter gestiegen. Der Wert erreichte am Freitag 110,6, wie am Morgen aus dem Dashboard des RKI hervorging. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 107 gelegen, am Mittwoch bei 105,3. Den sechsten Tag in Folge hat Sachsen-Anhalt damit die 100er-Marke bei den Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und sieben Tage überschritten. Binnen eines Tages haben die Gesundheitsämter in Sachsen-Anhalt dem RKI binnen eines Tages 594 Neuinfektionen übermittelt, wie aus dem Dashboard hervorging. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz wurde mit 95,6 angegeben.

Sieben Kreise in Sachsen-Anhalt hatten laut RKI am Freitagmorgen die 100er-Inzidenz überschritten: Das waren die Landkreise Stendal (108,8), Jerichower Land (112,7), Börde (103,0), Harz (138,8), Wittenberg (104,8), der Burgenlandkreis (196,3) und die kreisfreie Stadt Halle (170,5).