Berlin

Grüne wollen Berliner Außenbezirken Priorität einräumen

19.03.2021, 18:29 Uhr | dpa

Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Wahl zum Abgeordnetenhaus, Bettina Jarasch, will die Anbindung der Berliner Außenbezirke an den öffentlichen Nahverkehr verbessern. "Ich weiß genau, dass es in den Stadtrandlagen heute sehr mühsam ist, ohne eigenes Auto zurechtzukommen", sagte sie am Freitag bei einer Online-Landesdelegiertenversammlung ihrer Partei. "Und deshalb wird unsere Priorität in den nächsten Jahren auf den Stadtrandlagen liegen", stellte Jarasch für den Fall eines Wahlsiegs in Aussicht.

"Unser Ziel ist eine Verdichtung des ÖPNV-Takts", erläuterte sie. "Fünf-Minuten-Takt in den dicht besiedelten und Zehn-Minuten-Takt in den weniger dicht besiedelten Gebieten." Wo keine Bahn fahre, sei eine "Bus-Offensive" nötig. Ergänzt werden müsse das Ganze um Rufbusse, Mietangebote an sogenannten Mobility Hubs für den Heimweg von der Bahnstation und um Kleinbusse für die Randzeiten.

Jarasch unterstrich ihr Ziel, Autos mit Verbrenner-Motoren für mehr Klimaschutz nach und nach aus der Stadt zu verbannen. Überall in Berlin würden mehr autofreie Kieze gebraucht - "zum Spielen, Ausruhen, Durchatmen", sagte sie. Zudem machte sie sich für eine Null-Emissions-Zone (Zero Emission Zone) stark: Ab 2030 sollen demzufolge innerhalb des S-Bahn-Rings und "spätestens 2035" in der gesamten Stadt keine Autos mit fossilen Antrieben mehr fahren.

Auf dem Online-Parteitag wollen die Grünen bis Samstag über ihr Wahlprogramm beraten. Am Sonntag wird die Landesliste der Partei für die Bundestagswahl gewählt.