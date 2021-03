Berlin

Drei Autos in Flammen

20.03.2021, 11:14 Uhr | dpa

In der Nacht auf Samstag haben in der Germaniapromenade in Britz drei Autos gebrannt. Die Polizei ermittelt. In Berlin werden immer wieder Fahrzeuge durch Brände zerstört oder beschädigt - häufig handelt es sich dabei um Brandstiftungen. Nähere Informationen zur Brandursache oder der Höhe des Schadens waren am Morgen noch nicht bekannt.