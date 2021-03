Berlin

Hinweis über Cannabisgeruch: Polizei nimmt junge Männer fest

21.03.2021, 11:21 Uhr | dpa

Die Berliner Polizei hat in Neu-Hohenschönhausen zwei junge Männer wegen Drogenbesitzes festgenommen. Die Polizisten waren am Samstagnachmittag einem Bürgerhinweis nachgegangen und nahmen beim Eintreffen auf einem Hinterhof in der Prendener Straße starken Cannabisgeruch wahr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Dort hätten sie vier Männer angetroffen und bei einem 20-Jährigen 21 Verschlusstütchen, knapp 1500 Euro sowie ein Handy beschlagnahmt. Ein 21-Jähriger habe zehn solcher Tütchen mit mutmaßlichem Rauschgift dabei gehabt.

Laut Polizei wurde nach richterlicher Anordnung die Wohnung des jüngeren Manns durchsucht, wo weitere Drogen, sechs Mobiltelefone und 5700 Euro beschlagnahmt worden seien.