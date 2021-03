Berlin

Brand in Wohnung in Köpenick

21.03.2021, 20:35 Uhr | dpa

In einem sechsgeschossigen Wohnhaus in Berlin-Köpenick ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine Wohnung im ersten Obergeschoss brenne, teilte die Feuerwehr per Twitter mit. Mehrere Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Die Feuerwehr sei mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Mehr Details sollten später bekanntgegeben werden.