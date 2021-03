Berlin

Demonstration gegen Räumung der Kneipe "Meuterei"

23.03.2021, 02:38 Uhr | dpa

"Meute bleibt" steht auf der Fassade eines Wohnhauses an der Reichenberger Straße in Berlin-Kreuzberg. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Wegen der geplanten Räumung der linken Kiezkneipe "Meuterei" in Berlin-Kreuzberg will heute eine Protestdemonstration durch den Bezirk ziehen. Angemeldet sind nach Angaben der Polizei 300 Teilnehmer. Gegen 18.00 Uhr wollen die Demonstranten von der Kneipe in der Reichenberger Straße, deren Mietvertrag auslief, nach Friedrichshain zum besetzten Haus Rigaer Straße 94 und weiter zur Warschauer Straße ziehen.

Die Kneipe soll am Donnerstagmorgen um 8.00 Uhr geräumt werden. Von Mittwochnachmittag bis Donnerstagabend hat die Polizei eine Sperrzone in der Umgebung verhängt. Im Internet rufen linke Gruppen zum Protest am Donnerstagmorgen auf. Die Polizei wird mit einem größeren Aufgebot präsent sein.