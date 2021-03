Berlin

IG Metall ruft zu Warnstreiks in zahlreichen Betrieben auf

23.03.2021, 05:09 Uhr | dpa

Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg erreichen am Dienstag einen vorläufigen Höhepunkt. Die Industriegewerkschaft Metall hat Beschäftigte in mehreren Betrieben dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Sie rechnet mit einer Beteiligung in mehr als 32 Betrieben. Darunter sind auch Unternehmen der Stahlindustrie, für die ebenfalls Tarifverhandlungen laufen. Ein Teil der Streikenden soll per Autokorso aus mehreren Richtungen zum Berliner Olympiastadion fahren, wo um 13.30 Uhr eine Kundgebung geplant ist.

Zum Warnstreik aufgerufen sind unter anderem die Beschäftigten von Alstom in Hennigsdorf, der Heidelberger Druckmaschinen und von ZF Getriebe in Brandenburg/Havel sowie von Mercedes Benz in Ludwigsfelde. In der Stahlindustrie sind ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt und Riva-Stahl in Brandenburg/Havel betroffen.

Seit Dezember verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaft bundesweit in den jeweiligen Tarifbezirken über höhere Löhne und Gehälter für insgesamt 3,8 Millionen Beschäftigte, davon 100 000 in Berlin und Brandenburg. Die Arbeitnehmerseite fordert vier Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr.

Außerdem hat sie eine Arbeitszeitverkürzung von drei Wochenstunden bei partiellem Lohnausgleich ins Spiel gebracht. Im Osten geht es der IG Metall außerdem um eine weitere Angleichung an die West-Gehälter. Nach ihren Angaben haben sich in Berlin, Brandenburg und Sachsen bislang rund 26 000 Mitarbeiter an Warnstreiks beteiligt.

Die Arbeitgeber waren mit dem Ziel einer Nullrunde in die Verhandlungen gegangen. In Nordrhein-Westfalen, das häufig zum Pilotbezirk wird, haben sie inzwischen jedoch angekündigt, eine Einmalzahlung und für 2022 eine tabellenwirksame Tariferhöhung anzubieten.