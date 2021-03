Berlin

Senat fasst zunächst keinen Beschluss zu Osterregelung

23.03.2021, 15:31 Uhr | dpa

Der Berliner Senat hat am Dienstag zunächst keine Beschlüsse über schärfere Corona-Beschränkungen zu Ostern gefasst. Voraussichtlich am kommenden Donnerstag ist dazu nach dem Plenum des Abgeordnetenhauses eine Sondersitzung geplant, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Senatskreisen erfuhr. Das hänge aber von Festlegungen ab, die der Bund im Hinblick auf die angedachte Osterruhe angekündigt habe.

Bund und Länder hatten bei ihren Beratungen am Morgen vereinbart, dass angesichts weiter steigender Corona-Infektionszahlen und der stärker ansteckenden und gefährlicheren britischen Virusvariante über die Ostertage strengere Einschränkungen gelten sollen. Das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben soll vom 1. bis einschließlich 5. April, also vom Gründonnerstag bis Ostermontag, weitgehend heruntergefahren werden.

Damit soll an fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip "#WirBleibenZuHause" gelten. Nur an Karsamstag soll dem Bund-Länder-Beschluss zufolge der Lebensmitteleinzelhandel im engen Sinne geöffnet bleiben dürfen. Ansammlungen sind verboten.

Das Ziel ist, Kontakte zu vermeiden, das Infektionsrisiko zu verringern und somit die dritte Welle der Pandemie zu brechen. Wie das der Senat genau umsetzt, ist weiter offen.