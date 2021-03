Berlin

Senat finanziert 500 000 Selbsttests für Kita-Kinder

26.03.2021, 13:40 Uhr | dpa

Verpackungen mit der Aufschrift "SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal" liegen in einer Apotheke in einem Karton. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Für die Kita-Kinder in Berlin werden 500 000 Selbsttests zur Verfügung gestellt. Die Anschaffungskosten betragen rund 2,5 Millionen Euro, wie die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Freitag mitteilte. "Wir sehen, dass das Infektionsgeschehen auch in den Kitas deutlich zunimmt", sagte Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD). Die Zahl der geschlossenen Einrichtungen sei gestiegen, auch die der infizierten Kinder. "Vor diesem Hintergrund sind die für Kleinkinder geeigneten Selbsttests ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Pandemie."

Auf die Beschaffung der Selbsttests, die Eltern mit ihren Kindern zu Hause anwenden sollen, hatte sich der Senat bereits am Dienstag verständigt. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte nach der Senatssitzung eingeräumt, das Thema sei umstritten. "Es ist ein buntes Bild, was ich an Zuschriften bekomme, weil sich natürlich auch viele Eltern Sorgen machen", sagte er. "Wie wird der Test da umgesetzt, was gibt es für Verfahren? Muss das mit so einem Abstrich sein?" Das seien berechtigte Fragen. "Aber auch da sagen wir: Wir sichern uns jetzt die entsprechenden Testkapazitäten."