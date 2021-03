Berlin

Revanche geglückt: Eisbären feiern 1:0 gegen Ingolstadt

26.03.2021, 22:25 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin können sich weiterhin auf ihre Heimstärke in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlassen. Am Freitagabend gewannen die Hauptstädter gegen den ERC Ingolstadt mit 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Zwei Tage zuvor hatte der Tabellenführer der Nordgruppe sein Auswärtsspiel bei den Oberbayern noch mit 3:4 verloren. Den hart erkämpften Erfolg verdankten die Berliner dem Treffer von Ryan McKiernan und ihrem Torhüter Mathias Niederberger, der seinen vierten Shutout in der laufenden Saison feierte.

Vor leeren Rängen in der Arena am Ostbahnhof starten die Gastgeber stark: Verteidiger McKiernan sorgte mit einem wuchtigen Distanzschuss für die frühe Führung, danach hatten die Berliner weitere klare Chancen. Mit ihrer körperbetonten Spielweise bereiteten die Gäste den Eisbären allerdings zunehmend Schwierigkeiten. Teilweise überharte Zweikämpfe und viele persönliche Scharmützel prägten nun die hitzige Begegnung.

Erst im Schlussdrittel fanden die Hausherren wieder besser ins Spiel, wussten aber ihre Torgelegenheiten nicht zu nutzen. So mussten sie bis zum Schluss um ihren zwölften Sieg im 14. Heimspiel der Saison bangen. Doch Niederberger schaffte es, sämtliche Schüsse der Ingolstädter zu parieren.