Berlin

Berliner Wirtschaft schrumpft um 3,3 Prozent

30.03.2021, 11:35 Uhr | dpa

Die Berliner Wirtschaftsleistung ist im Corona-Jahr 2020 deutlich zurückgegangen. Verglichen mit den bundesweiten Daten schnitt die Hauptstadt aber noch glimpflich ab. Das Berliner Bruttoinlandsprodukt sank um 3,3 Prozent und schrumpfte damit erstmals seit 2012, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Der Wert aller in der Stadt produzierten Waren und Dienstleistungen lag damit noch bei 154,6 Milliarden Euro. Besonders der in Berlin starke Dienstleistungssektor büßte viel ein. Handel, Verkehr und Gastgewerbe waren stark betroffen. Bundesweit war das Bruttoinlandsprodukt 2020 um rund 4,9 Prozent zurückgegangen.