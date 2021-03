Berlin

Nächtliche Sperrung des S-Bahnhofs Warschauer Straße

31.03.2021, 07:40 Uhr | dpa

Wegen dringender Arbeiten an der Stromversorgung wird der S-Bahnhof Warschauer Straße in der kommenden Nacht für etwa zwei Stunden geschlossen. Wie die S-Bahn Berlin auf ihrer Homepage mitteilte, fahren am sehr frühen Donnerstagmorgen in der Zeit von 01.30 Uhr bis 03.30 Uhr Züge der S-Bahnlinie S9 dort ohne Halt durch. Insgesamt fünf Fahrten sind davon betroffen - für diese wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.