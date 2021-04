Fünf Verletzte

Patient stirbt bei Brand in Berliner Krankenhaus

02.04.2021, 08:21 Uhr | dpa

Ein zerstörtes Fenster: Ein Patient ist bei einem Brand in der Helios Klinik Zehlendorf gestorben. (Quelle: Fabian Sommer/dpa)

Alarm in der Nacht zum Karfreitag: In einer Berliner Klinik brannte es in einem Patientenzimmer. Für einen Menschen kommt jede Hilfe zu spät, fünf weitere werden verletzt.

Beim Brand in einer Klinik im Berliner Stadtteil Zehlendorf ist ein Mensch ums Leben gekommen. Fünf weitere Patienten wurden am frühen Freitagmorgen verletzt, drei davon schwer, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Bis zu 100 Einsatzkräfte löschten die Flammen. Sie seien rund drei Stunden lang bis 07.00 Uhr im Einsatz gewesen, schrieb die Feuerwehr auf Twitter. Es habe in einem Patientenzimmer im zweiten Obergeschoss der Klinik gebrannt, die Brandmeldeanlage habe gegen 04.00 Uhr Alarm geschlagen, sagte der Feuerwehrsprecher. "Es kam auch zu einer großen Rauchentwicklung." Der Gebäudeteil sei evakuiert worden.

Betroffen sei eine Station des Krankenhauses, sagte Klinikgeschäftsführer Florian Kell. Auch andere Stationen seien aus Sicherheitsgründen geräumt worden, die Patienten seien in andere Gebäudeteile verlegt worden.