Berlin

Berlin und Brandenburg: Sonne und Wolken an Osterfeiertagen

02.04.2021, 09:54 Uhr | dpa

Heitere Aussichten zu Ostern für Berlin und Brandenburg: Der Karsamstag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei maximal acht bis elf Grad geprägt von einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Regnen soll es nicht, nur im Osten Brandenburgs kann es mancherorts Schauer geben. Am Ostersonntag soll es bei bis zu 13 Grad heiter bis wolkig und trocken werden. Mehr Wolken gibt es im weiteren Verlauf des Tages von der Prignitz bis zur Uckermark. Nach einem heiteren Start in den Ostermontag verdichtet sich laut DWD die Wolkendecke von Nordwesten her. Ab den Nachmittagsstunden kann es örtliche Schauer geben. Die Temperaturen ändern sich im Vergleich zum Vortag nicht.