Berlin

309 Corona-Infektionen in Berlin: Vier Menschen gestorben

04.04.2021, 16:42 Uhr | dpa

In Berlin sind weitere 309 Corona-Virus-Infektionen erkannt worden. Am Vortag waren es 778. Damit liegt die Gesamtzahl der Fälle nun bei 149 037, wie die Senatsgesundheitsverwaltung in ihrem Lagebericht am Sonntag berichtete. Innerhalb einer Woche wurden 129,1 Ansteckungen je 100 000 Einwohner als Sieben-Tage-Inzidenz registriert.

Seit Beginn der Pandemie sind in Berlin 3086 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, damit sind vier Todesfälle hinzugekommen. 135 961 Menschen gelten mittlerweile als genesen.

Die Berliner Corona-Ampel zeigt bei der Inzidenz weiter Rot. Beim sogenannten R-Wert ist sie mit 0,96 (0,92) noch knapp im grünen Bereich. Der R-Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person durchschnittlich ansteckt. 20,6 (20) Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt. Die Berliner Ampel zeigt bei diesem steigenden Wert weiter Gelb.

Das Robert Koch-Institut wies darauf hin, dass an den Osterfeiertagen meist weniger Tests gemacht und gemeldet werden. Zudem könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln.