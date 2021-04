Berlin

84-Jährige wird an Wohnungstür ausgeraubt

05.04.2021, 14:04 Uhr | dpa

Eine Rentnerin ist in Berlin-Köpenick von einem Mann an ihrer Wohnungstür mit Hilfe eines Tricks ausgeraubt worden. Der Unbekannte klingelte am Ostersonntag an der Tür der 84-Jährigen und gab sich als Bewohner eines Nachbarhauses aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er fragte demnach, ob sie ihm Geld wechseln könne. Als die Seniorin ihre Geldbörse heraussuchte, riss der Mann sie ihr aus der Hand. Sie versuchte noch, sich zu verteidigen, doch der Mann stieß sie weg - wodurch die Frau stürzte. Der Räuber flüchtete mit seiner Beute. Die leicht verletzte Frau kam in ein Krankenhaus.