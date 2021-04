Berlin

Corona-Wocheninzidenz in NRW sinkt weiter

08.04.2021, 07:44 Uhr | dpa

Der sinkende Trend bei der Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen hält an. Am Donnerstagmorgen wies das Robert Koch-Institut (RKI) 106,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen 7 Tagen aus. Am Mittwoch hatte der Wert noch bei 110,5 gelegen. Allerdings ist laut RKI bei der Interpretation der Zahlen zu beachten, dass rund um Ostern weniger Proben genommen wurden und weniger Meldungen an die Gesundheitsämter gingen.

Binnen eines Tages haben sich in NRW 4120 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. 59 Menschen sind gestorben.

Die höchste Wocheninzidenz wies mit 182,7 der Landkreis Siegen-Wittgenstein auf, gefolgt vom Märkischen Kreis (179,2) und Remscheid (176,0). Am geringsten war der Wert im Kreis Höxter (33,5), in Münster (54,9) und dem Kreis Soest (56,7). Ist die 100er-Schwelle erreicht, werden besondere Schutzvorkehrungen erforderlich.