"Tiefer Einschnitt"

Michael Müller trauert um verstorbenen Prinz Philip

09.04.2021, 18:47 Uhr | dpa

Der Tod von Prinz Philip, Ehemann von Queen Elizabeth II., erschüttert auch Deutschland. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, drückt seine Trauer aus.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat den verstorbenen Prinz Philip gewürdigt. Der Herzog von Edinburgh habe Queen Elizabeth II. wiederholt bei ihren Besuchen auch in Berlin begleitet, teilte Müller am Freitag mit. "Er hat über die vielen Jahrzehnte in seiner Rolle als Gemahl der Königin auch das Herz vieler Berlinerinnen und Berliner erreicht, die am Wohlergehen des britischen Königshauses seit jeher Anteil nehmen."

Die britische Königin und ihr Mann waren mehrmals in Berlin zu Besuch. So hatten ihnen beispielsweise bei einem Staatsbesuch 2015 viele Menschen am Brandenburger Tor zugewinkt. Prinz Philip war am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben.

"Unsere Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger fühlen mit der Queen", betonte Müller. "Wir denken daran, dass die Queen das Staatsoberhaupt einer unserer früheren Schutzmächte gewesen ist. Uns ist bewusst, dass der Tod von Prinz Philip auch für unsere britischen Freundinnen und Freunde ein tiefer Einschnitt ist." Großbritannien hatte nach dem Zweiten Weltkrieg einen Sektor Berlins verwaltet.