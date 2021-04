Berlin

Beginn von Protestzeltlager für Nawalnys Freilassung

10.04.2021, 01:44 Uhr | dpa

Die Freilassung des Kreml-Gegners Alexej Nawalny wollen Aktivisten ab heute Nachmittag (14.00 Uhr) am Brandenburger Tor in Berlin-Mitte fordern. Auf dem Platz des 18. März soll ein einmonatiges - und damit bis zum 9. Mai geplantes - "Demokratie-Camp" in Form eines Zeltlagers aufgebaut werden. Als Veranstalter tritt der sich noch in Gründung befindliche Verein Unkremlin auf. Gefordert werde nicht nur die Freilassung Nawalnys, sondern aller politischer Gefangener in Russland, hieß es.

Der Kreml-Gegner war im August vergangenen Jahres nach Berlin ausgeflogen und dort an der Charité behandelt worden. Untersuchungen mehrerer Labore zufolge wurde er mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet. Russland hingegen gab an, man habe bei Nawalny keine Vergiftung nachweisen können und leite daher keine Ermittlungen ein.