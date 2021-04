Berlin

Flüchtiger Radfahrer fährt Polizist mit Fahrrad um

10.04.2021, 11:39 Uhr | dpa

Ein 33 Jahre alter Mann hat mit seinem Fahrrad einen Polizisten umgefahren und diesen leicht verletzt. Die Beamten waren am frühen Samstagmorgen wegen mutmaßlicher Sachbeschädigung zu einem Wohnhaus in Berlin-Kreuzberg gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Weg dorthin entdeckten sie demnach einen Radfahrer, der auf die Beschreibung eines der flüchtigen Tatverdächtigen gepasst habe. Sie überholten den Radfahrer im Streifenwagen und stiegen in einiger Entfernung vor ihm aus.

Anstatt wie aufgefordert anzuhalten, fuhr der Mann den Angaben zufolge auf die Beamten zu und schließlich einen von ihnen um. Beide stürzten zu Boden. Der Verdächtige klagte anschließend über Schmerzen in der Schulter, er kam in ein Krankenhaus. Der Polizist verletzte sich leicht an der Hand, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.