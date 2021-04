Berlin

Rose: Bewertung durch VAR einmal "nicht nachvollziehbar"

10.04.2021, 18:31 Uhr | dpa

Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose hat Schiedsrichter Patrick Ittrich nach dem 2:2 (2:1) am Samstag bei Hertha BSC eine "sehr ordentliche Partie" bescheinigt. In einer Szene hätte sich der 44-Jährige aber eine andere Bewertung durch den Videoassistenten gewünscht. "Wie so oft in dieser Saison, sitzen wir hier und diskutieren", sagte Rose. Es sei nicht nachvollziehbar, warum der fragliche Zweikampf im Berliner Strafraum in der 73. Minute vermeintlich nicht genauer angeschaut worden sei.

Beim Stand von 2:2 war Marcus Thuram nach einem Gladbacher Konter im Zweikampf mit Lukas Klünter gemeinsam mit dem Hertha-Profi zu Boden gegangen. Beim Aufstehen schien Klünter Thuram zu halten. Das Schiedsrichter-Team um Ittrich gab keinen Strafstoß.