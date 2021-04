Berlin

Laschet: Werde am Montag in CDU-Gremien um Vertrauen bitten

11.04.2021, 19:02 Uhr | dpa

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet will die Führungsgremien seiner Partei an diesem Montag hinter seine Bewerbung für die Kanzlerkandidatur der Union bringen. "Ich werde morgen bereit sein zur Kandidatur, so wie Markus Söder, und um Vertrauen bitten", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Er fügte hinzu: "Und die Partei wird dann eine Empfehlung aussprechen."

Auf die Frage, ob sich die innerste Führungsriege der CDU bei der Präsenzsitzung des Präsidiums hinter ihn stellen werde, antwortete er: "Was das Ergebnis ist, da will ich nicht spekulieren." Es gebe ja bereits viele Rückmeldungen aus den Landesverbänden. "Viele Landesvorsitzende, auch Ministerpräsidenten haben sich schon ausgesprochen, haben mich unterstützt." Er habe mit Söder in den vergangenen Tagen viele Stunden lang gesprochen. "Und es ist eine große Übereinstimmung, das gemeinsam zu lösen. Das wurde heute vorbereitet und geht morgen weiter."

Laschet und CSU-Chef Söder hatten am Sonntag erstmals ihre Bereitschaft erklärt, die Kanzlerkandidatur der Union zu übernehmen. Wie bei der CDU wird an diesem Montag auch bei der CSU das Präsidium tagen. Bei der CDU schaltet sich auch der Bundesvorstand digital zusammen.